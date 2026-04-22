Olimpia explota por el mensaje que involucra a Saprissa, Alajuelense y Comunicaciones: “Grandes sin descensos”

Para muchos, el Olimpia es el equipo más grande de Centroamérica, superando al Saprissa y al Alajuelense, clubes costarricenses que han sido los eternos rivales del “Viejo León” en la región.

Sin embargo, tras una publicación realizada por la cuenta de X (antes Twitter) Historia de Centroamérica, el equipo catracho se ha visto envuelto en una polémica que no ha sentado bien a sus aficionados. El posteo en cuestión excluye al Olimpia del grupo de los “grandes”, lo que llevó al periodista hondureño Gustavo Roca a explicar el motivo de esta ausencia.

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¿Por qué Olimpia no fue incluido como un “grande”?

La mencionada cuenta publicó un listado de los equipos grandes de Centroamérica que nunca han descendido, incluyendo únicamente al Saprissa, al Alajuelense y a Comunicaciones de Guatemala. Según este criterio, el Olimpia no califica debido a un supuesto descenso a la segunda división durante la temporada amateur de 1954-55, provocado por una crisis interna derivada de la huelga bananera de 1954.

Ante esto, Roca cuestionó la coherencia de dicha estadística con un argumento contundente:

“La publicación ha desatado comentarios en redes. Atribuyen el descenso del Olimpia en la era amateur… Entonces, ¿les contamos los títulos de esa época? Porque, de ser así, el Olimpia superó hace tiempo al Saprissa”.

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Con esta postura, el periodista resta crédito a la comparación y pone en duda los criterios selectivos de la cuenta. El debate sigue abierto, especialmente porque la inclusión de Comunicaciones también ha generado controversia, ya que para muchos analistas el club guatemalteco no logra superar el top 5 de la región.

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