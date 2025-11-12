Si se repite, peligra Honduras en el Mundial 2026: Concacaf le da la derecha a Costa Rica con una sentencia antes de las Eliminatorias

La Selección de Costa Rica tendrá un partido determinante ante Honduras para buscar un boleto al Mundial de 2026. Sin embargo, en la previa de este compromiso, Concacaf le da la derecha a los ticos.

Costa Rica actualmente ocupa la segunda posición del Grupo C con un total de seis puntos. La Sele logró un empate sin goles (0-0) en su visita a Honduras y posteriormente consiguió una victoria contundente en casa, superando a Nicaragua con un marcador de (4-1).

ver también Sanción de Concacaf: los jugadores de Costa Rica que podrían perderse el partido contra Honduras por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026

Costa Rica 1 año sin perder en partidos oficiales

Según los últimos registros de Concacaf, la Selección de Costa Rica registra un año completo sin perder un partido oficial por puntos en competencias de la zona.

La última derrota de Costa Rica se registró en noviembre de 2024 frente a Panamá (0-1), por la Concacaf Nations League, en los Cuartos de final.

Selección de Costa Rica

Un registro que ahora sirve como referencia para afrontar los dos últimos partidos más importantes para conseguir un boleto al Mundial de 2026.

Publicidad

Publicidad

Números que ponen en peligro la clasificación al menos directa de Honduras ya que de no sacar un resultado positio ante Nicaragua y Costa Rica mantiene esta buena racha, todo se vendría abajo para los catrachos.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras jugarán el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora tica. Ese compromiso marcará el cierre de la fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y será clave para definir el futuro de ambas selecciones en la competencia.