Tim Payne, convertido en fenómeno viral durante la previa del Mundial 2026, tiene acuerdo cerrado para jugar en un coloso de la Conmbebol.

Tim Payne pasó de ser el jugador menos conocido del Mundial 2026 a cerrar un salto inesperado hacia el fútbol de Sudamérica. Según informó el periodista César Luis Merlo, el defensor de Nueva Zelanda es nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay, club que ganó tres Copas Libertadores y es uno de los equipos con más historia dentro del continente.

El acuerdo estaría totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase, y se espera que el club guaraní lo haga oficial en las próximas horas.

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¿Quién es Tim Payne y por qué es tan famoso?

Payne tiene 32 años, nació el 10 de enero de 1994 y lleva seis temporadas con el equipo de la A-League de Australia. Su posición natural es la de lateral derecho, aunque durante su carrera también actuó como defensor central y mediocampista.

El mundialista neocelandés se volvió ultra-viral después de una campaña iniciada por el creador argentino Valen Scarsini, conocido como Elscarso, quien buscó al futbolista “menos conocido” del Mundial para convertirlo en protagonista del torneo.

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El experimento explotó en redes: Payne pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar el millón en pocos días, recibiendo miles de mensajes de argentinos y una ola de apoyo que cruzó fronteras.

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El propio futbolista reaccionó con sorpresa y agradeció el respaldo en español. Desde entonces, su nombre empezó a moverse más allá de Oceanía y se transformó en una historia aparte dentro del Mundial. Actualmente cuenta con 5.8 millones de seguidores en Instagram, una cifra que es superior incluso a la cantidad de habitantes de su tierra natal (5.3 millones).

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Olimpia, finalmente, avanzó hasta cerrar el acuerdo con Wellington Phoenix y con el futbolista.

El debut mundialista de Tim Payne

El lunes, Payne también tuvo su primera aparición en el Mundial 2026. Fue titular en el debut de los All Whites ante Irán, partido que terminó 2-2 por el Grupo G. El equipo de Darren Bazeley estuvo dos veces en ventaja, con doblete de Elijah Just, pero Irán reaccionó y rescató el empate.

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Tim Payne fue titular en el empate 2-2 de Nueva Zelanda contra Irán (Getty Images).

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Nueva Zelando quedó con un punto en el grupo, igual que Irán, Bélgica y Egipto, después de una jornada con empates en ambos partidos. Mientras tanto ya sabe que después de la cita mundialista su destino estará en un tricampeón de la Copa Libertadores.

En síntesis

Tim Payne será nuevo refuerzo de Olimpia, según informó César Luis Merlo.

El acuerdo está cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix.

El lateral derecho tiene 32 años y juega el Mundial 2026 con Nueva Zelanda.

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