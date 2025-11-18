“Dramático”: la notificación de Concacaf que amenaza a Costa Rica y Honduras con quedarse afuera del Mundial 2026

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras estarán viviendo un duelo definitorio hoy en busca de un boleto al Mundial de 2026 y desde Concacaf ya se envió una contundente notificación.

Por un lado los dirigidos por Miguel Herrera están obligados a ganar y esperar otros resultados para conocer si clasifican de manera directa o van al repechaje. Cualquier otro resultado los deja afuera.

Mientras que los manejados por Reinaldo Rueda con un triunfo y manteniendo la diferencia de goles con Haití, conseguirán su boleto al Mundial de 2026. La única desventaja es que lo tendrán que hacer como visitantes.

¿Cuál es la notificación de Concacaf que amenaza a Costa Rica y Honduras?

A través de sus redes sociales Concacaf anunció un “final dramático” en las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026, específicamente en este Grupo C, donde Costa Rica y Honduras se encuentran en la cuerda floja, amenazadas con quedar fuera de la clasificación directa o incluso del repechaje intercontinental,

Costa Rica llega golpeada tras perder en la jornada anterior (1-0) ante Haití. Y ahora tendrá la necesidad de ganar ante Honduras para soñar con tener posibilidades de clasificar al Mundial de 2026 esperando la combinación de otros resultados.

Mientras que la Selección de Honduras viene de perder (2-0) ante Nicaragua como visitante y ahora en otra visita pero ante Costa Rica, buscará la clasificación al Mundial de 2026.

Así marcha el Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

El partido entre Costa Rica y Honduras se disputará hoy martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Nacional en busca de la clasificación al Mundial de 2026.

En Costa Rica este partido definitorio por las Eliminatorias al Mundial de 2026 será transmitido por la señal de TD+ y Teletica . Mientras que para Honduras se podrá ver a través de Tigo Sports y Tigo Sports App.