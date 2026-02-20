Es tendencia:
Ariagner Smith sorprende con su decisión para poder regresar a la Selección de Nicaragua

El delantero de los pinoleros comenzará una nueva etapa en su carrera.

Javier Pineda

El delantero busca recuperar su nivel
Panevėžys confirmó la salida del delantero Ariagner Smith (27), quien continuará su carrera en el FC Ulytau de la Super Liga de Kazajistán, luego de optar por no renovar su vínculo con el club lituano. El internacional nicaragüense pone fin a una etapa dorada en el fútbol báltico, donde dejó una huella imborrable.

Smith se despide como el máximo goleador histórico del Panevėžys, tras firmar 42 goles en cuatro temporadas, números que lo consolidaron como referente ofensivo del equipo. Aunque existieron conversaciones para extender su contrato, el atacante decidió aceptar una oferta más lucrativa en el extranjero, priorizando un nuevo desafío profesional.

El somoteño fue pieza fundamental en el histórico título de liga 2023, un logro que marcó un antes y un después para la institución. Además, brilló en la conquista de la Copa de Lituania el año pasado y también formó parte del plantel que levantó la Supercopa 2024, aunque una lesión le impidió tener continuidad en esa campaña.

Sus estadísticas respaldan su impacto: registró 30 goles y 15 asistencias en 94 apariciones en la Toplyga, además de 11 goles en 9 partidos de la Copa de Lituania y un tanto en seis encuentros de clasificación a la UEFA Europa Conference League, demostrando su capacidad para responder tanto a nivel local como internacional.

Ahora, el delantero nicaragüense asume el reto en el FC Ulytau, club de la máxima categoría kazaja, donde buscará reencontrarse con su mejor versión y recuperar protagonismo tras las lesiones que afectaron su rendimiento reciente.

El objetivo de Ariagner Smith no solo pasa por destacar en Asia Central, sino también por volver a ser considerado en la Selección de Nicaragua, que actualmente atraviesa un proceso de transición y aún no cuenta con entrenador definido. El atacante sabe que su rendimiento en Kazajistán será clave para volver a vestir con regularidad la camiseta nacional.

