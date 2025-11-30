La Liga Nacional de Guatemala está en problemas por el partido de Xelajú vs Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana

El Comité Ejecutivo de la Liga Nacional enfrenta horas de tensión e incertidumbre debido a los ajustes que debe realizar en el calendario de la fase final del Torneo Apertura 2025. Lo que parecía una planificación estable terminó complicándose después de que, a inicios de temporada, nadie anticipara que un club guatemalteco estaría peleando por el título de la Copa Centroamericana. La clasificación de Xelajú MC a la gran final del certamen regional trastocó los planes y obligó a replantear toda la logística.

La situación se volvió más compleja este domingo, cuando Xelajú MC confirmó su presencia en los cuartos de final del campeonato nacional tras vencer a Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso. El triunfo de los dirigidos por Amarini Villatoro no solo les dio el pase a la siguiente ronda, sino que también desencadenó la necesidad inmediata de revisar el calendario para evitar coincidencias con compromisos internacionales.

La Liga Nacional se mantuvo en vilo durante el cierre de la fase de clasificación, a la espera de lo que ocurriría en el duelo entre Xelajú y Comunicaciones. Con la victoria quetzalteca, ahora las autoridades deberán tomar decisiones rápidas y consensuadas para definir el nuevo itinerario del torneo local. La participación simultánea de un club en instancias decisivas de dos competencias ha puesto a prueba la capacidad de organización del ente rector.

Ante este panorama, el Comité Ejecutivo tiene previsto realizar una reunión virtual el próximo martes 2 de diciembre, en la cual participarán los representantes de los equipos clasificados. El objetivo será claro: establecer las fechas definitivas para la disputa del título del Apertura 2025, evitando afectar el rendimiento y la logística del equipo involucrado en la final centroamericana.

De manera preliminar, la ida de los cuartos de final estaba programada para el miércoles 3 de diciembre, una fecha que ahora genera conflicto, pues coincide con el día en que Xelajú MC buscará coronarse campeón de la Copa Centroamericana ante la Liga Deportiva Alajuelense. La superposición de partidos hace inviable mantener el calendario tal como estaba previsto.

Las próximas horas serán determinantes para la Liga Nacional, que deberá actuar con celeridad y criterio para garantizar un cierre de torneo justo, ordenado y competitivo. La doble agenda de Xelajú MC, lejos de ser un problema, también representa un orgullo para el fútbol guatemalteco, que vuelve a tener protagonismo internacional y, al mismo tiempo, obliga a replantear estructuras para seguir avanzando.