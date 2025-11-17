Empezó a jugar el partido: Bolillo Gómez necesitó solo 3 palabras para amenazar a Panamá con dejarla sin Mundial 2026

La última fecha del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf se convirtió en una auténtica final adelantada para Panamá, y quien terminó encendiendo aún más el ambiente fue nada menos que Hernán Darío Bolillo Gómez, actual técnico de El Salvador y el mismo que llevó a los canaleros a su primer Mundial en 2018.

¿Qué necesita Panamá para clasificar al Mundial?

La Selección panameña llega a esta jornada al borde del abismo. Tiene los mismos seis puntos que Surinam, pero una diferencia de gol inferior (+3 contra +5). Para clasificar al Mundial 2026 necesita vencer a El Salvador y esperar que Guatemala le robe puntos a Surinam.

La otra opción, más dramática, es golear a los salvadoreños por al menos cuatro goles y confiar en que Surinam solo gane por la mínima. Sin embargo, Bolillo ya empezó a jugar el partido antes de que ruede la pelota. En la previa, el DT lanzó un mensaje directo, casi desafiante, que ha estremecido el ambiente canalero.

¿Cuál fue el mensaje de Bolillo Gómez a Panamá?

“Se habla de goleada, pero el fútbol centroamericano está muy parejo. Nosotros tuvimos ese 4-0 en Surinam que no es como dicen que fue”, recordó, bajando de un golpe la euforia panameña.

Pero su frase más contundente llegó al final, solo tres palabras que cortaron el optimismo en Ciudad de Panamá: “Saben por dentro”.

Luego apuntó directamente al cuerpo técnico y a los jugadores rivales: “Yo creo que el técnico de Panamá y los jugadores saben que son partidos muy difíciles. Eso de decir goleada es alegría de los panameños”.

Con esa expresión, Bolillo insinuó que tanto Thomas Christiansen como sus futbolistas entienden perfectamente que la misión de golear no es realista y que, aunque muchos fanáticos sigan soñando, la presión es totalmente canalera.

“Ellos saben que no es tan fácil golear. Quiero mucho esta gente aquí en Panamá, vive unos días muy felices. Por dentro saben que no es tan fácil”, insistió el entrenador colombiano, en un mensaje que muchos interpretaron como advertencia y otros como provocación.