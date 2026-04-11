Desde el futbol de Costa Rica contactan a una de las figuras de la Selección de Nicaragua

El fútbol nicaragüense vuelve a ilusionarse con una posible exportación al extranjero, esta vez con el nombre de Everth Martínez como protagonista. El defensor del Real Estelí FC ha despertado interés internacional gracias a su rendimiento destacado tanto en el ámbito local como con la Selección de Nicaragua.

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Martínez se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares en la Copa Centroamericana, trasladando ese nivel a sus actuaciones con la selección pinolera, lo que lo posiciona como un defensor de gran proyección en el panorama regional.

Entre los equipos interesados figura el RWDM Brussels, de la Segunda División de Bélgica, que según reportes habría iniciado acercamientos para ficharlo. De concretarse, el zaguero daría el salto al fútbol europeo, convirtiéndose en un nuevo legionario nicaragüense.

Interés internacional y cautela

Sin embargo, desde el entorno del jugador se ha bajado la intensidad de los rumores, aclarando que no ha existido un contacto directo ni con el futbolista ni con el club. Las conversaciones, según indicaron, han sido únicamente con agentes, lo que deja el panorama aún en una fase inicial.

Además del interés europeo, también han surgido opciones desde Costa Rica y el fútbol sudamericano, ampliando el abanico de posibilidades para el defensor, quien podría dar el salto internacional en el corto plazo.

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Lo que parece inevitable es que Everth Martínez está destinado a salir al extranjero. Su crecimiento futbolístico y proyección lo colocan en una posición ideal para dar el siguiente paso en su carrera, en busca de consolidarse en un nivel más competitivo y representar al fútbol nicaragüense en el exterior.

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