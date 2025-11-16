Este martes, la Selección de Costa Rica se juega uno de los partidos más importantes de los últimos años. Ni hablar para el Piojo Herrera, que se disputa su futuro como entrenador de La Sele. Si no logra el objetivo, no seguirá en el cargo.

Para el encuentro que tendrá contra Honduras en el Estadio Nacional, decisivo para clasificar al Mundial 2026, el seleccionado tricolor recibió una mala noticia que informaron desde el país catracho.

La dura noticia que golpea a Costa Rica por un lugar en el Mundial 2026

Según informó el periodista de Tigo Sports, Óscar Funes, hay varios aficionados costarricenses que pusieron a la venta su entrada y otros hasta decidieron regalarla en forma de protesta por el crítico momento de La Sele.

ver también En lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica

Significa un duro revés para Costa Rica, que necesita de la afición tica más que nunca este martes. Lo llamativo es que estas entradas se pusieron a la venta en octubre tras derrotar a Nicaragua. Un mes después, la situación cambió absolutamente.

Desde la Federación Costarricense confirmaron que se habían agotado las entradas, pero todo quedará por verse el martes si finalmente será un llenazo. Se espera que sean más de 30 mil espectadores los que asistan al Estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad

La Selección de Costa Rica tiene la presión de ganar a Honduras por un lugar en el Mundial 2026. De igual manera, seguirá de cerca lo que suceda en el duelo entre Haití y Nicaragua, donde espera por una derrota de los haitianos.