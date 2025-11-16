Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Beneficia a Honduras: Piojo Herrera recibe un duro revés en Costa Rica para la clasificación al Mundial 2026

En la previa del partido contra Honduras, Costa Rica recibe una mala noticia que le trae beneficios a los catrachos.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El técnico mexicano lamentará la noticia.
© Fox DeportesEl técnico mexicano lamentará la noticia.

Este martes, la Selección de Costa Rica se juega uno de los partidos más importantes de los últimos años. Ni hablar para el Piojo Herrera, que se disputa su futuro como entrenador de La Sele. Si no logra el objetivo, no seguirá en el cargo.

Para el encuentro que tendrá contra Honduras en el Estadio Nacional, decisivo para clasificar al Mundial 2026, el seleccionado tricolor recibió una mala noticia que informaron desde el país catracho.

La dura noticia que golpea a Costa Rica por un lugar en el Mundial 2026

Según informó el periodista de Tigo Sports, Óscar Funes, hay varios aficionados costarricenses que pusieron a la venta su entrada y otros hasta decidieron regalarla en forma de protesta por el crítico momento de La Sele.

En lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica

ver también

En lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica

Significa un duro revés para Costa Rica, que necesita de la afición tica más que nunca este martes. Lo llamativo es que estas entradas se pusieron a la venta en octubre tras derrotar a Nicaragua. Un mes después, la situación cambió absolutamente.

Desde la Federación Costarricense confirmaron que se habían agotado las entradas, pero todo quedará por verse el martes si finalmente será un llenazo. Se espera que sean más de 30 mil espectadores los que asistan al Estadio Nacional.

Publicidad

La Selección de Costa Rica tiene la presión de ganar a Honduras por un lugar en el Mundial 2026. De igual manera, seguirá de cerca lo que suceda en el duelo entre Haití y Nicaragua, donde espera por una derrota de los haitianos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Qué resultados necesita Panamá para clasificar al Mundial 2026?
Panama

¿Qué resultados necesita Panamá para clasificar al Mundial 2026?

Tres IA predicen si Honduras o Costa Rica clasificará de forma directa al Mundial
Concacaf

Tres IA predicen si Honduras o Costa Rica clasificará de forma directa al Mundial

Repechaje al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los dos mejores segundos
Concacaf

Repechaje al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los dos mejores segundos

"Presunta violencia familiar": dirigió a Saprissa y Alajuelense y ahora está detenido
Costa Rica

"Presunta violencia familiar": dirigió a Saprissa y Alajuelense y ahora está detenido

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo