¿Va por Renzo Carballo? Carlos Vela confirma la noticia sobre el refuerzo extranjero que tiene en vilo a Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense, bajo la dirección de Machillo Ramírez, sigue moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de reforzar su ataque. En los últimos días surgió con fuerza el nombre del paraguayo Renzo Carballo, delantero del Diriangén.

Sin embargo, Carlos Vela, gerente deportivo del club, decidió aclarar la situación y poner paños fríos a los rumores, despejando cualquier tipo de duda para los aficionados manudos sobre este rumor de Renzo Carballo.

¿Renzo Carballo se acerca a Alajuelense?

Cuando Carlos Vela fue consultado en Tigo Sports Costa Rica sobre la posibilidad de traer a un 9 como Renzo Carballo o si al menos han existido contactos con el jugador y la respuesta fue contundente: “No, no. Para nada”. Dejando a un lado al menos de momento esta incorporación.

Del mismo modo dejó claro que en Alajuelense sigue abiertos en este mercado para reforzar al equipo y trabajan todos los días en ello. También mencionó que el jugador que pueda llegar a La Liga debe tener un perfil contrastado y que vaya a ser determinante.

Carlos Vela – Gerente Deportivo de Alajuelense

Los números que respaldan a Renzo Carballo en el Diriangén

Los números de Renzo Carballo en este inicio de temporada con el Diriangén muestran que el paraguayo ha tenido una participación clave en ataque. En la Copa Centroamericana disputó 3 partidos y aportó 2 goles, mientras que en la Liga Primera Apertura también suma 3 compromisos con 2 tantos.

Renzo Carballo – Diriangén FC

En total, Carballo acumula 6 partidos oficiales y 4 goles, promediando casi una anotación cada 90 minutos, una estadística que respalda por qué su nombre no sería una mala opción para Alajuelense, aunque de momento no sería a ningún lado, al menos no con los colores rojinegros.