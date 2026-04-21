“Una opción de afuera”: Alajuelense podría perder a una de sus máximas figuras en el próximo mercado de fichajes

En Liga Deportiva Alajuelense hay una certeza que empieza a tambalear justo cuando el equipo busca afirmarse en el Clausura 2026. El nombre de uno de los pilares del once de Óscar Ramírez, volvió a instalarse en el centro de la escena, pero esta vez no por su rendimiento dentro de la cancha, sino por una posible salida que podría sacudir el mercado en los próximos meses.

¿Quién es el jugador de Alajuelense que se iría?

La información la dio Kevin Jiménez y rápidamente encendió las alarmas en el entorno manudo. Pese a que desde la Liga le quieren renovar, Ronald Matarrita podría estar analizando la posibilidad de irse de Costa Rica.

Según lo revelado, Alajuelense ya dio el primer paso y le presentó una oferta de renovación al lateral, consciente de lo que representa para el equipo. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada: Matarrita estaría evaluando opciones para salir al exterior, una opción que siempre seduce a jugadores con su recorrido.

No se trata de un futbolista cualquiera. A lo largo de la temporada, Matarrita se consolidó como una pieza clave en el esquema rojinegro, aportando no solo en defensa, sino también en la generación ofensiva por su banda. Sus números lo respaldan: 16 partidos disputados en lo que va del año, con participación tanto en el torneo local como en la Concachampions, y tres asistencias que reflejan su incidencia en el juego.

Pero más allá de las estadísticas, hay un factor que pesa en este tipo de decisiones: el momento de la carrera. Con experiencia en el extranjero y en plena vigencia futbolística, el lateral sabe que está ante una de sus últimas grandes oportunidades para firmar un contrato importante fuera del país. Y ese tipo de escenarios suelen inclinar la balanza, incluso cuando hay intención de continuidad por parte del club.

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En Alajuelense lo saben. Por eso, la oferta de renovación no es un gesto aislado, sino un intento concreto por retener a uno de sus referentes en un momento clave de la temporada. La dirigencia entiende que perder a Matarrita no solo implicaría una baja deportiva sensible, sino también un golpe anímico para un plantel que ha encontrado en él una de sus principales garantías.

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Así, mientras la Liga pelea en la cancha, también juega otro partido fuera de ella. El futuro de Ronald Matarrita se perfila como uno de los grandes temas del próximo mercado, con la posibilidad real de que una “opción de afuera” termine cambiando el rumbo de una historia que, hasta ahora, parecía tener continuidad asegurada en Alajuelense.

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Datos Claves

El lateral Ronald Matarrita evalúa su salida de Alajuelense para buscar opciones en el exterior .

evalúa su salida de para buscar opciones en el . La directiva presentó una oferta de renovación para retener al defensor en el Clausura 2026 .

para retener al defensor en el . Durante la temporada, Matarrita registró 16 partidos disputados y un total de tres asistencias.