Indignación total en Alajuelense: Comisión Arbitral sentencia si Gerald Taylor le cometió penal a Alexis Gamboa en el Clásico

El clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa parecía haber dejado todo dicho con el 1-1 en el Morera Soto, pero la historia dio un giro que nadie esperaba. La publicación de los audios por parte de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica reabrió una herida que nunca terminó de cerrarse y desató una nueva ola de indignación en la Liga.

Todo ocurrió en el minuto 93, cuando el empate ya estaba sellado pero el partido todavía respiraba tensión. Un centro al área de Saprissa terminó en un forcejeo entre Gerald Taylor y Alexis Gamboa, una disputa que en el momento pasó como una más, pero que ahora se convirtió en el centro del escándalo. El árbitro Josué Ugalde interpretó que la sujeción no era suficiente para sancionar penal, una decisión que el VAR acompañó en tiempo real.

¿Qué dijeron desde la Comisión de Arbitraje sobre la jugada?

Sin embargo, la explicación posterior de la Comisión de Arbitraje dejó a más de uno helado. En su análisis técnico, reconocen que la acción no fue una pugna legítima por el balón y que la sujeción del defensor morado terminó afectando la capacidad de Gamboa para disputar la jugada. Traducido al lenguaje del reglamento: había elementos suficientes para sancionar la infracción dentro del área. Es decir, lo que no se cobró en cancha, debió haberse cobrado.

Los audios del VAR, lejos de aclarar el panorama, le agregaron más dramatismo al asunto. Desde la cabina se advierte la posibilidad de penal, se revisan ángulos, se discute la intensidad del contacto y hasta se menciona la sujeción de camiseta. Pero en medio de ese intercambio, también aparece la idea de que el delantero exagera la caída, un argumento que terminó inclinando la balanza hacia la decisión final de no sancionar nada.

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Ese diálogo expone una de las zonas grises del arbitraje moderno: la interpretación. Porque mientras algunos ven una falta clara, otros consideran que forma parte del forcejeo habitual dentro del área. Lo cierto es que, con el análisis en frío, la propia Comisión termina contradiciendo lo resuelto en el campo de juego, alimentando una sensación de injusticia que en Alajuelense ya venía creciendo desde el pitazo final.

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Así, el clásico suma un nuevo capítulo a su larga lista de polémicas. En la Liga no solo sienten que les quitaron algo más que un penal, sino que ahora tienen el respaldo técnico para sostener su reclamo. Y en un fútbol donde cada detalle pesa, esta revelación no hace más que avivar el fuego de una rivalidad que nunca descansa y que, una vez más, encontró en el arbitraje un protagonista inesperado.

Datos Claves

La Comisión de Arbitraje reconoció que debió sancionarse penal por falta sobre Alexis Gamboa .

reconoció que debió sancionarse penal por falta sobre . El árbitro Josué Ugalde decidió no pitar la infracción ocurrida en el minuto 93 .

decidió no pitar la infracción ocurrida en el . Los audios del VAR revelan que se descartó el penal por una supuesta exageración.