La noche de Kenyel Mitchell en el Alejandro Morera Soto no pudo ser mejor. El extremo de la Liga Deportiva Alajuelense marcó los dos goles en el triunfo manudo frente al Deportivo Saprissa y fue elegido como la gran figura por unanimidad.

Tan extraordinaria fue su actuación que Mitchell anotó este domingo la misma cantidad de goles que había hecho durante toda su estadía en la Liga. Desde que hizo su debut con el equipo manudo en 2022, Kenyel sólo había hecho dos goles en 32 partidos jugados.

La confesión de Kenyel Mitchell que sorprenderá a la afición de Alajuelense

El mismo Kenyel Mitchell lo vio de la misma manera. Al futbolista rojinegro le preguntaron una vez finalizado el partido si este clásico fue el mejor partido de su carrera y no tuvo dudas: “Siento que sí. Es el primer doblete en primera división. Pude anotar mis dos primeros goles en casa“.

ver también Drama en Europa: Machillo Ramírez lo borró de Alajuelense, se volvió legionario y hoy vive su momento más difícil lejos de Costa Rica

Además, durante su etapa en Cartaginés, Mitchell anotó tres. Lleva a lo largo de su carrera un total de siete goles como profesional. Este domingo, hizo dos en un mismo juego por primera vez en su corta trayectoria.

Este clásico nacional fue el segundo que jugó Kenyel Mitchell durante sus ciclos en Alajuelense. Fueron los dos de este Torneo Apertura 2025, en los que la Liga se impuso en ambos. Con él en cancha, el equipo rojinegro no pierde ante Saprissa.

Kenyel Mitchell vive sus últimos partidos en Alajuelense

Cabe recordar que Kenyel Mitchell se irá de Alajuelense cuando finalice el año. Su ficha pertenece al Minnesota desde que fue fichado en agosto de este 2025. Actualmente, está cedido en la Liga hasta finales de año. Por eso, está jugando sus últimos partidos en el conjunto manudo.

