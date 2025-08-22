Machillo Ramírez ya lo sabe: jugó en Saprissa, se fue a Europa y ahora será el reemplazante de Kenyel Mitchell en Alajuelense

La inminente venta de Kenyel Mitchell al Minnesota United por 1.3 millones de dólares empieza a marcar el rumbo del mercado en la Liga Deportiva Alajuelense. El acuerdo está cerrado, y lo único pendiente es que el volante viaje a realizarse los exámenes médicos y luego firme su contrato con el club de la MLS.

Aunque la dirigencia manuda espera que Mitchell pueda quedarse a préstamo hasta finales de este año, en el cuerpo técnico ya trabajan con el escenario de que no continúe en el torneo local. Por eso, el entrenador Óscar Ramírez tiene claro quién asumirá ese espacio en el mediocampo rojinegro.

¿Quién será el reemplazante Kenyel Mitchell?

El elegido es Tristan Demetrius, un volante de 20 años que llega como apuesta de futuro, pero con una hoja de vida llamativa. Se formó en Saprissa, donde dio sus primeros pasos, y luego emigró a Bélgica para incorporarse al KAA Gent, uno de los clubes históricos de ese país.

Publicidad

Publicidad

Tras su paso europeo, Demetrius regresó a Costa Rica y se incorporó a las divisiones menores de Alajuelense. Ahora, según reveló el periodista Kevin Jiménez, será promovido del CAR al primer equipo para comenzar a sumar minutos bajo las órdenes de Ramírez.

Demetrius es el elegido por Machillo Ramírez

Publicidad

El Machillo ya lo sabe: se trata de un futbolista con pasado morado, rodaje internacional y la oportunidad de consolidarse en el mediocampo rojinegro. Un perfil que calza con la necesidad inmediata del club tras la salida de Mitchell.

Publicidad

La Liga ve en Demetrius una solución interna, formada en su cantera más reciente, pero también una apuesta a futuro. Si el traspaso de Mitchell se confirma, la historia de un juvenil que cruzó por Saprissa, probó suerte en Europa y ahora busca consolidarse en Alajuelense comenzará a escribirse en el primer equipo.