Sancionado: Alajuelense recibe la noticia que el Machillo Ramírez no esperaba en Costa Rica

Luego de la dura derrota en casa ante Herediano, la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez vuelve a estar involucrada pero esta vez no por lo ocurrido dentro de la cancha. El conjunto manudo recibió una noticia inesperada que podría influir en la planificación de su próximo compromiso del Torneo de Apertura 2025.

¿Cuál es la sanción que el Machillo Ramírez y Alajuelense no esperaban?

Puntarenas FC recibió el visto bueno para jugar en el Estadio Miguel ‘Lito’ Pérez, aunque con la condición de hacerlo a puerta cerrada. Ante esta restricción, la dirigencia decidió mantener su localía en el Estadio Ernesto Rohrmoser para la jornada 4 del Torneo de Apertura 2025 ante la Liga Deportiva Alajuelense.

En un inicio, la Unafut había programado el partido de Puntarenas FC ante Alajuelense en el Estadio Lito Pérez, pero finalmente se confirmó el cambio de sede. En la primera fecha, los porteños ya habían jugado en el Estadio Ernesto Rohrmoser, donde cayeron 1-2 frente a San Carlos debido a que el Ministerio de Salud les prohibía utilizar su estadio.

Ahora, aunque tienen autorización para volver al Lito Pérez, la condición de jugar sin público los llevó a optar nuevamente por Rohrmoser. De esta manera, el club busca asegurar el respaldo de su afición en un duelo clave frente a los manudos.

Un escenario distinto para el próximo duelo

Con este panorama, Alajuelense afrontará su siguiente partido en condiciones diferentes a las previstas inicialmente. El cambio obligará al equipo a adaptarse rápidamente, manteniendo el enfoque en sumar puntos y dejar atrás el tropiezo reciente ante Herediano.