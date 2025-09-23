Rompió el silencio: Celso Borges responde lo que todos en Costa Rica querían saber sobre su regreso a La Sele

La Selección de Costa Rica vive momentos de incertidumbre. Los empates ante Nicaragua y Haití en la Liga de Naciones dejaron en evidencia que el proyecto de Miguel Herrera todavía no despega y que la renovación generacional, hasta ahora, no ha dado los resultados esperados.

En medio de esa crisis, la Federación Costarricense de Fútbol abrió la puerta a una posibilidad que parecía lejana: volver a convocar a referentes históricos para respaldar a los jóvenes en este tramo decisivo del proceso. Entre los nombres que se han mencionado están Joel Campbell, Kendall Waston, Ronald Matarrita y, sobre todo, Celso Borges, símbolo de la época dorada que llevó a Costa Rica a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

Este martes, tras la derrota de la Liga Deportiva Alajuelense 0-1 ante Motagua en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Borges rompió el silencio y respondió la pregunta que todos querían escuchar.

¿Qué contestó elso Borges sobre su posible vuelta a la Selección de Costa Rica?

Con serenidad, el volante de 36 años dejó la puerta abierta: “Estamos ahí, vamos a ver qué sucede”. Su declaración no confirma del todo su retorno, pero sí representa un guiño a la posibilidad de enfundarse nuevamente la camiseta tricolor.

El regreso del mediocampista ha sido tema central en los últimos días, alimentado por versiones periodísticas que aseguran que ya existiría un principio de acuerdo para sumarlo a la nómina de Herrera de cara al duelo ante Honduras, el próximo 9 de octubre en San Pedro Sula.

Así, mientras el “Piojo” Herrera analiza la lista definitiva para enfrentar a Honduras, el país entero queda a la expectativa de si uno de los referentes más importantes en la historia reciente del fútbol costarricense volverá a comandar el mediocampo de La Sele.