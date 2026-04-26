Machillo Ramírez responde sobre su futuro y confirma lo que todos esperaban tras el fracaso de Alajuelense

Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada del Torneo Clausura 2026. El equipo manudo cayó ante Liberia por 2-1 y no tuvo posibilidades de meterse en las semifinales tampoco tras la goleada de Cartaginés contra Guadalupe.

En conferencia de prensa, después de haberse consumado el fracaso en este campeonato nacional, Óscar Ramírez habló sobre lo que todos los manudos estaban esperando: qué pasará con su futuro en la institución rojinegra.

Y es que el Machillo termina su contrato el 30 de junio. Muchos quieren conocer si lo renovará o decidirá marcharse. Ahora que la Liga no tendrá competencia por delante, el entrenador aseguró que tendrá una definición de su continuidad, pero ésta se sabrá dentro de dos semanas.

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Machillo Ramírez revela cuándo tomará la decisión final sobre su futuro

“Me quedan dos semanas de trabajo. El análisis será determinante para mi continuidad. No me gusta tomar decisiones en caliente, así lo hice en mi etapa como jugador. A los 61 años uno piensa más con la tranquilidad y no con la emotividad”, confirmó el DT.

Ante esta declaración, Machillo Ramírez primero hará un análisis de toda la temporada y luego se sentará con la dirigencia de Alajuelense para determinar si continuará o no. Cuando los jugadores ya sean liberados de los entrenamientos, decidirá su futuro.

Mientras tanto, algunas fuentes mencionan que el técnico de Alajuelense no extendería su contrato y dejaría el cargo cuando culminen estas dos semanas que mencionó. En Teletica aseguran que la Liga ya se movió para conseguir a su reemplazante. Mientras tanto, habrá que esperar para conocer una resolución oficial.

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En síntesis