El DT que Machillo Ramírez eligió para reemplazarlo en Alajuelense confirma su futuro: “Es una bendición”

Óscar “Machillo” Ramírez decidió dejar de lado la tranquilidad de su vida de rancho para volver al banquillo de la Liga Deportiva Alajuelense con un objetivo muy pesado: ayudar a que el club de sus amores cortara una de sus peores sequías de títulos a nivel nacional.

La misión está cumplida y la estrella 31 ya descansa en las vitrinas del Morera Soto, por lo que ahora el futuro del entrenador más ganador en la historia del club empieza a llenarse de interrogantes.

El Macho urde un plan a futuro

Aunque al Macho todavía le restan seis meses de contrato y desde la directiva sueñan con su continuidad (y con que se quede a vivir en el club si así lo desea), la realidad es que a los 61 años el cuerpo empieza a pasar factura. Sin ir más lejos, el DT debió someterse a una operación por una hernia umbilical antes del debut en el campeonato nacional.

“Por ahora quiero caminar estos seis meses a ver qué pasa”, reconoció el estratega, que mientras prepara al equipo para la doble competencia del Clausura 2026 y la Concachampions, también va moldeando a quien perfila como su heredero en el banquillo.

Machillo Ramírez ya tienen en mente a su sucesor (Tigo Sports).

Ese nombre es Wardy Alfaro, ex arquero y ex entrenador de porteros del club, que hoy se desempeña como asistente técnico de Ramírez. Alfaro fue una pieza clave para el DT durante el Apertura 2025 y, tras la salida de su otro auxiliar, Marcelo Sarvas, pasó a convertirse en su mano derecha dentro del cuerpo técnico rojinegro. Incluso, durante la ausencia del Macho por la mencionada intervención quirúrgica, fue Alfaro quien se hizo cargo de las prácticas del primer equipo.

Alfaro rompe el silencio: “El tema técnico llegará”

Este domingo, minutos antes del duelo entre Alajuelense y Municipal Pérez Zeledón por la jornada dos del campeonato, Alfaro rompió el silencio y dejó en claro que vive el presente como un proceso de aprendizaje junto a Ramírez, consciente de que esa curva, tarde o temprano, puede llevarlo al banquillo principal.

“Siempre he sido un apasionado por el fútbol, una persona que quiere aprender, evolucionar y crecer. Trato de absorber lo mejor de los demás. Aceptando el rol y el momento, entonces qué mejor bagaje puedo tener que del técnico más ganador de la historia de la Liga”, afirmó en declaraciones a Radio Columbia.

Wardy Alfaro se refirió a la posibilidad de convertirse en DT de LDA (Yashín Quesada).

“El tema técnico llegará, llegará cuando tenga que llegar, pero la vida hay que disfrutarla en el aquí y el ahora. Doy el 100% en el rol que me toca para seguir preparándome y seguir creciendo, siempre con humildad”, agregó el entrenador de 48 años, que no fija plazos para el día en que deba relevar a su mentor.

“Uno siempre se prepara. Estoy disfrutando. El profe es humildad. Lo ha llevado a ser tan querido en todo el país y a ganar todo. Trabajar con él es una bendición, te da apertura, conocimiento, experiencia, gestión de grupo… una gran admiración y respeto a un señor que para mí es como un papá”, cerró Wardy Alfaro, futuro sucesor del Macho.