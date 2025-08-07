No solo perdió con Diriangén y se quedó sin DT: Herediano recibe otro golpe histórico antes de enfrentar a Alajuelense

El ambiente en Herediano es de tensión total tras la dura derrota 4-2 ante Diriangén en la Copa Centroamericana 2025. La caída no solo significó un duro golpe deportivo, sino que también desencadenó la salida de Pablo Salazar como director técnico del equipo.

La dirigencia, encabezada por Jafet Soto, tomó la decisión de cortar por lo sano ante la falta de resultados y el bajo rendimiento colectivo, en un intento por enderezar el rumbo antes de que sea demasiado tarde, luego de haber recibido por primera vez en su historia 4 goles de un club nicaragüense.

Pero la crisis no se limitó únicamente al plano futbolístico. A nivel institucional, el club recibió otro golpe que quedará marcado en la historia, aumentando aún más la presión sobre los altos mandos.

Publicidad

Publicidad

ver también Jafet Soto se puso competencia fuerte: los candidatos para reemplazar a Pablo Salazar como DT de Herediano

¿Cuál fue el otro golpe histórico que recibió el Herediano de Jafet Soto?

Como si la derrota del equipo masculino no hubiese sido suficiente, el Club Sport Herediano también sufrió un revés en la rama femenina. En el arranque de la tercera jornada del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina, las rojiamarillas cayeron 3-0 ante Liga Deportiva Alajuelense, actuales campeonas nacionales.

Jafet Soto – Herediano

Publicidad

Dicho encuentro marcó un hecho histórico: fue el primer partido del fútbol femenino transmitido por FUTV, un paso significativo para la visibilidad y el crecimiento de la disciplina en Costa Rica. Sin embargo, lo que debió ser una jornada de celebración para el balompié femenino terminó siendo una noche amarga para la institución herediana.

Publicidad

Alajuelense venció a Herediano en el fútbol femenino

Publicidad

Días oscuros para la institución florense

El próximo desafío para el Club Sport Herediano no será nada sencillo: deberá visitar este domingo 10 de agosto a la Liga Deportiva Alajuelense, a las 5:00 p.m., en el marco de la jornada 3 del Torneo de Apertura 2025.

Herediano atraviesa uno de sus momentos más complicados de este 2025, con golpes deportivos e institucionales que afectan tanto al plantel masculino como al femenino. La urgencia por levantar cabeza es total, y el margen de error se ha reducido al mínimo

Publicidad