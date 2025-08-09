Mensaje para Jafet Soto: Óscar Ramírez alarmó a Herediano y hasta a Hernán Medforfd con solo cuatro palabras.

Este domingo, Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano en una nueva edición del clásico provincial (5:00 p.m.) que albergará el Estadio Morera Soto por la tercera jornada del Torneo Apertura 2025.

Con las tensiones todavía a flor de piel por lo ocurrido en las últimas dos finales nacionales, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez quiere tomarse revancha de un Team que llega golpeado por la reciente destitución de Pablo Salazar luego de tres derrotas al hilo en cuatro juegos oficiales, siendo la caída 4-2 ante Diriangén la gota que derramó el vaso para la directiva.

Su lugar lo ocupará de forma interina solo por este partido Jafet Soto, el presidente de la institución, quien se ha erigido como el gran verdugo de la Liga y prometió dar otro golpe sobre la mesa en “La Catedral” a pesar del mal momento que decantó en la inminente llegada de Hernán Medford.

Machillo Ramírez necesitó solo cuatro palabras para consternar a todo Herediano

Durante la última rueda de prensa, “Machillo” Ramírez tocó un tema que genera una lógica preocupación en Herediano de cara a este encuentro y los próximos, tanto del campeonato nacional como de la Copa Centroamericana: las lesiones que asedian al plantel que dirigirá próximamente Medford.

Consultado sobre cuán peligroso es este equipo florense a partir de lo que pueda llegar a hacer su flamante DT, respondió: “Bueno, tal vez la guía que tenemos es la reciente, con Jafet Soto, pero también abiertos a cualquier sorpresa, ¿verdad? Tengo entendido que hay varios muchachos lesionados , y por ahí estamos buscando alternativas, planteamientos o alguna situación, pero veremos. Creo que eso se verá en la cancha”.

La enfermería herediana cuenta con varios concurrentes, entre los que destacan los porteros Danny Carvajal y Aarón Cruz, motivo por el cual el club repescó a Anthony Walker, quien estaba cedido en Sporting. Lo cual no sería un detalle menor para Medford teniendo en cuenta la poca paciencia que la directiva le tiene a los nuevos procesos.

A pesar de tener un 20% menos del aforo, Ramírez confía en devolverle la sonrisa al liguismo, dejándole un escenario aún más caótico al ex Marquense: “Siempre es bonito jugar en nuestra cancha y con la afición. Un factor determinante que en la final nos pasó fue ese, se definió por un balón parado, y creo que jugar en el Morera hubiera sido más favorable para nosotros”, completó.