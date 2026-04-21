La predicción de Tuma Martínez sobre Alajuelense que sacude a Saprissa en plena definición del Clausura 2026

En pleno cierre del Clausura 2026, cuando cada punto pesa como oro en la tabla, una voz con pasado morado decidió meterse en la conversación y agitó el ambiente en Tibás. La predicción de Tuma Martínez no pasó desapercibida, sobre todo para la afición de Deportivo Saprissa.

¿Qué dijo Tuma Martínez sobre Alajuelense?

En una entrevista con el Tanque Castro, el integrante de las ligas menores de Saprissa, que se fue con polémica del cuerpo técnico de Wanchope, dijo que la Liga Deportiva Alajuelense como uno de los clasificados a la siguiente fase, en un momento donde la realidad indica que está fuera de la zona de privilegio. Y claro, en el entorno de Deportivo Saprissa, esa frase no cayó nada bien.

“Heredia líder general, Saprissa, Cartago y la Liga. La Liga es la Liga y hay que ver si Liberia puede mantenerse con la presión hasta el final”, soltó Martínez sin dudar, dejando afuera a equipos que hoy pelean fuerte por ese lugar.

El detalle que más ruido generó fue la inclusión de Alajuelense, un club que viene corriendo desde atrás y que, al día de hoy, no tiene asegurado su lugar entre los cuatro mejores. Como si fuera poco, reforzó su idea con una frase que siempre genera debate: “La Liga es la Liga”.

En ese análisis también apareció Municipal Liberia, otro de los protagonistas inesperados del torneo. Martínez dejó abierta la incógnita sobre si podrá sostener la presión en el tramo final, una duda que comparten muchos en el fútbol nacional.

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Así, mientras el Clausura 2026 entra en su recta final, el fútbol de Costa Rica suma un ingrediente más a su ya cargada agenda: las declaraciones que encienden rivalidades. Tuma Martínez no habló desde la polémica, pero su pronóstico terminó sacudiendo el tablero. Y ahora, con Alajuelense intentando meterse y Saprissa defendiendo su lugar, la frase queda flotando en el aire como un desafío que solo la cancha podrá resolver.

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