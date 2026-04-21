Saprissa vs. Guadalupe: a qué hora y dónde ver el partido por la Jornada 17 del Clausura 2026 de Costa Rica

En la jornada 17 del Clausura 2026, Saprissa y Guadalupe se enfrentan en un duelo clave en la recta final del torneo.

A falta de una fecha para cerrar la fase regular, Saprissa busca asegurar su lugar en semifinales, mientras que Guadalupe intentará dar la sorpresa y cerrar con dignidad su participación.

Con mucho en juego para unos y orgullo en disputa para otros, el partido promete intensidad en la penúltima fecha del campeonato.

ver también Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, Jornada 17: ¿Alajuelense queda eliminado?

Saprissa vs. Guadalupe: a qué hora ver

El partido entre Saprissa y Guadalupe se disputará el miércoles 22 de abril a las 8:30 p.m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Ricardo Saprissa, en un duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026.

Saprissa vs. Guadalupe: dónde ver

El partido entre Saprissa y Guadalupe, correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026, se podrá ver en vivo a través de:

FUTV

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Cómo llega Saprissa

Saprissa llega a este partido en una posición sólida dentro del torneo, ubicado en el segundo lugar de la tabla con 28 puntos, manteniéndose en zona de clasificación a semifinales.

En cuanto a su rendimiento general, el conjunto morado registra 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas en 16 partidos, números que reflejan una campaña competitiva en la parte alta del Clausura 2026.

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Cómo llega Guadalupe

Guadalupe llega a este encuentro en una situación más comprometida, ubicado en la novena posición con 14 puntos, lejos de la zona de clasificación y con poco margen en la recta final del torneo.

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En cuanto a su rendimiento, el equipo registra 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 16 partidos, números que reflejan una campaña irregular.

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Sin embargo, en sus últimos encuentros ha mostrado cierta mejoría, combinando victorias, empates y derrotas, por lo que buscará dar la sorpresa ante Saprissa y sumar puntos importantes.

Saprissa vs. Guadalupe: últimos enfrentamientos

Estos han sido los enfrentamientos más recientes entre Saprissa y Guadalupe, con un claro dominio del conjunto morado en los últimos años

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