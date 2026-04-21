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Saprissa vs. Guadalupe: a qué hora y dónde ver el partido por la Jornada 17 del Clausura 2026 de Costa Rica

Saprissa recibe a Guadalupe en un duelo clave de la jornada 17 del Clausura 2026: hora, canal y cómo llegan ambos equipos a la penúltima fecha.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Saprissa vs. Guadalupe: penúltima fecha del Torneo Clausura 2026
© SaprissaSaprissa vs. Guadalupe: penúltima fecha del Torneo Clausura 2026

En la jornada 17 del Clausura 2026, Saprissa y Guadalupe se enfrentan en un duelo clave en la recta final del torneo.

A falta de una fecha para cerrar la fase regular, Saprissa busca asegurar su lugar en semifinales, mientras que Guadalupe intentará dar la sorpresa y cerrar con dignidad su participación.

Con mucho en juego para unos y orgullo en disputa para otros, el partido promete intensidad en la penúltima fecha del campeonato.

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Saprissa vs. Guadalupe: a qué hora ver

El partido entre Saprissa y Guadalupe se disputará el miércoles 22 de abril a las 8:30 p.m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Ricardo Saprissa, en un duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026.

Saprissa vs. Guadalupe: dónde ver

El partido entre Saprissa y Guadalupe, correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026, se podrá ver en vivo a través de:

  • FUTV
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Cómo llega Saprissa

Saprissa llega a este partido en una posición sólida dentro del torneo, ubicado en el segundo lugar de la tabla con 28 puntos, manteniéndose en zona de clasificación a semifinales.

En cuanto a su rendimiento general, el conjunto morado registra 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas en 16 partidos, números que reflejan una campaña competitiva en la parte alta del Clausura 2026.

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Cómo llega Guadalupe

Guadalupe llega a este encuentro en una situación más comprometida, ubicado en la novena posición con 14 puntos, lejos de la zona de clasificación y con poco margen en la recta final del torneo.

En cuanto a su rendimiento, el equipo registra 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 16 partidos, números que reflejan una campaña irregular.

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Sin embargo, en sus últimos encuentros ha mostrado cierta mejoría, combinando victorias, empates y derrotas, por lo que buscará dar la sorpresa ante Saprissa y sumar puntos importantes.

Saprissa vs. Guadalupe: últimos enfrentamientos

Estos han sido los enfrentamientos más recientes entre Saprissa y Guadalupe, con un claro dominio del conjunto morado en los últimos años

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  • Guadalupe 0-2 Saprissa1 de Mar., 2026
  • Guadalupe 1-3 Saprissa1 de Nov., 2025
  • Saprissa 3-1 Guadalupe14 de Sep., 2025
  • Saprissa 2-1 Guadalupe19 de Mar., 2023
  • Guadalupe 0-1 Saprissa22 de Ene., 2023

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