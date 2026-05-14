El entrenador español tuvo varios enfrentamientos con la prensa en su etapa en Ecuador y Colombia.

Ismael Rescalvo será el nuevo entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense para la próxima temporada. El técnico español fue presentado este jueves 14 de mayo ante la prensa, con la que no tuvo una buena relación a lo largo de su carrera profesional.

Especialmente en Ecuador y Colombia, Rescalvo tuvo varios cruces con diferentes periodistas que generaron un gran malestar en la prensa. Cuando era entrenador del Barcelona ecuatoriano y de Tolima, dio declaraciones evasivas y con una soberbia que no cayó bien en el público.

ver también El método Ismael Rescalvo: quién es y cómo juegan los equipos del nuevo DT de Alajuelense

Ismael Rescalvo tuvo varios cruces con la prensa

Una de las conferencias de prensa más recordadas se vivió después de un partido en el que su Tolima igualó contra América de Cali, un año atrás. El diario Marca de Colombia tituló :”Escándalo por maltrato del español Ismael Rescalvo a periodistas después de Tolima vs. América“.

Además, el medio Columbia Deportiva aseguró que Ismael Rescalvo “viene precedido de mano dura y peleas con la prensa“. Con este historial, la prensa de Costa Rica podría vivir estas mismas situaciones cuando tengan contacto en las conferencias post partido.

El técnico manudo iniciará su camino con la Liga Deportiva Alajuelense el próximo 1 de junio, día en el que deberán regresar los futbolistas a los entrenamientos. Tendrá aproximadamente ocho semanas para trabajar antes del debut.

El primer partido de Rescalvo sería en el mes de agosto por el Apertura 2026, por lo que tendrá un largo tiempo para definir la planilla que afrontará la nueva temporada.

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En resumen