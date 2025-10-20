Es tendencia:
Alajuelense festeja: Kenyel Mitchell reveló la fórmula que le dio el Machillo Ramírez para destrozar al Saprissa

Kenyel Mitchell dio a conocer todos los detalles de cómo pudo destacar ante Saprissa bajo las órdenes del Machillo Ramírez.

Por Marcial Martínez

© AlajuelenseKenyel Mitchell festejando con Alajuelense

Kenyel Mitchell fue el gran protagonista en el clásico de Costa Rica al vencer (2-0) al Deportivo Saprissa con un doblete para darle los tres puntos a la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez.

La actuación de Kenyel Mitchell fue tan destacada que logró igualar, en un solo partido, la cantidad de goles que había marcado durante toda su etapa en Alajuelense.

Desde su debut con el equipo en 2022, el atacante únicamente había anotado dos tantos en 32 encuentros, pero con su doblete más reciente alcanzó esa misma cifra en una sola jornada.

¿Cuál fue la fórmula del Machillo Ramírez para que Kenyel Mitchell destacara ante Saprissa?

Tras su doblete en el clásico, Kenyel Mitchell destacó el trabajo realizado bajo la dirección del Machillo Ramírez, a quien atribuyó gran parte de su buen rendimiento.

El atacante manudo aseguró que los entrenamientos enfocados en la definición y la parte física han sido clave para mejorar su efectividad frente al arco.

El profe (Machillo Ramírez) nos ha puesto a hacer mucha definición y sabemos lo que tenemos que hacer. En el primer gol, yo me metí por dentro, porque me estaba tirando mucho por fuera, la primera que ataqué por dentro, se me dio y pude anotar el gol”, compartió Kenyel Mitchell.

“Además hemos estado trabajando mucho la parte física, así ha sido con todo en general, porque todo eso suma para sacar el triunfo”, sentenció Kenyel Mitchell para LaTeja.

Better Collective Logo