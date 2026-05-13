Herediano vs. Saprissa: cuándo se juega la final de vuelta del Clausura 2026

El Clausura 2026 podría definirse en esta final y te damos de los detalles de cuando se disputará la vuelta entre Saprissa y Herediano.

En la Cueva se disputa la final de ida de la segunda fase del Torneo Clausura 2026. Deportivo Saprissa y Herediano se ven las caras en lo que peude ser el primero de los dos partidos o el primero de tres, la serie queda abierta de cara al partido decisivo del próximo fin de semana.

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Saprissa y Herediano?

La revancha entre florenses y morados se jugará este sábado 16 de mayo, a las 8:00 pm de Costa Rica, en el estadio Carlos Alvarado, escenario donde los dirigidos por José Giacone buscarán cerrar la serie y quedarse con el título del Clausura.

El duelo de vuelta será determinante para conocer si el Team logra coronarse de forma directa o si el equipo de Hernán Medford fuerza una Gran Final por el campeonato nacional.

Cuándo se jugaría la Gran Final

Herediano llega a esta definición con una ventaja deportiva clave: fue el equipo que terminó primero en la fase regular del Clausura 2026. Por ese motivo, si los rojiamarillos ganan la final de los playoffs ante Saprissa, se proclamarán campeones de la Liga Promérica sin necesidad de disputar otra instancia.

ver también “Opciones reales”: Herediano recibe sondeos desde el exterior por Gabriel Sibaja antes de la final contra Saprissa

En cambio, si los morados se imponen en esta serie, el Clausura no terminará ahí. En ese caso, se disputará una Gran Final para definir al ganador del torneo. ¿Y cuándo sería? Si bien la Unafut aún debe oficializar los días y horarios, es casi un hecho que la ida se jugará el miércoles 20 de mayo y la vuelta el domingo 24.

Publicidad