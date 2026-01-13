Es tendencia:
La 32 en jaque: Alajuelense enfrenta la noticia que ningún manudo quería escuchar antes del debut en el Clausura 2026

Comienza un nuevo año lleno de retos para Alajuelense pero con una noticia que en el entorno manudo hace ruido.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

La antesala del Torneo Clausura 2026 no es la que la Liga Deportiva Alajuelense esperaba, ya que el club rojinegro se enfrenta a una noticia que genera inquietud entre su afición justo antes del debut.

Sobre este escenario, la lucha por alcanzar la ansiada estrella 32 bajo del mando del Machillo Ramírez arranca bajo un escenario poco agradable, poniendo en jaque las aspiraciones manudas.

Machillo Ramírez le mostró la salida de Alajuelense, pero tomó una decisión que incomoda a los manudos: “Se va a quedar”

La noticia que nadie en Alajuelense quería escuchar

La Liga Deportiva Alajuelense tiene como objetivo conquistar el bicampeonato en este Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, Alajuelense tiene un antecedente poco favorable en este tipo de certámenes, ya que históricamente le ha costado imponerse en torneos que se resuelven a mitad de año.

Aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense

Desde la instauración de los torneos cortos en 2007, los manudos solo lograron coronarse en una ocasión bajo este formato, cuando alcanzaron el título en 2011, última vez que consiguieron campeonatos de forma consecutiva.

Un dolor de cabeza para Alajuelense

Recordemos que desde 2013, Alajuelense ha tenido dificultades en los torneos que se disputan a inicios de año.

Último campeonato de Alajuelense celebrado a mitad de año fue en el 2011 (CARLOS GONZALEZ)
En ese periodo quedó fuera de las fases finales en 2013 y 2017, perdió las finales de 2014 ante Saprissa y de 2015 y 2016 frente a Herediano, mientras que en 2018 fue eliminado antes de la final bajo el formato de cuadrangular.

Pero el panorama no mejoró en los años siguientes para Alajuelense, ya que en el torneo que concluyó en mayo de 2019 volvió a quedar fuera de la segunda fase.

En 2020 cayó en la final ante Saprissa, mientras que en 2021 nuevamente los morados lo eliminaron, esta vez en semifinales, extendiendo una racha de resultados adversos en estos campeonatos de cierre de temporada.

