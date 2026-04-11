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Kenneth Vargas le marca a Sporting y dice lo que muchos querían escuchar en Alajuelense en medio de las acusaciones

El futbolista de Alajuelense marcó su tercer gol desde que dejó el Club Sport Herediano.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Vargas logró marcar pese a haber jugado pocos minutos.
© Albert MarínVargas logró marcar pese a haber jugado pocos minutos.

En las últimas horas, Kenneth Vargas fue acusado de participar de una pelea en el Bar La Cali. Al futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense se lo vio el sábado por la madrugada, según indicó un personal de seguridad del establecimiento.

Sin embargo, el propio jugador y directivos de Alajuelense desmintieron esta información y la calificaron como nefasta. En medio de las acusaciones y todos los rumores, Machillo Ramírez le dio su confianza y lo metió en la segunda mitad contra Sporting.

Kenneth Vargas respondió con un gran gol que significó el 2-0 en favor de los manudos. El extremo derecho de la Liga lo festejó con sus compañeros y luego se arrodilló y señaló sus dedos índices hacia el cielo.

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Después de la victoria manuda en Fuente de Piedra, Vargas contó sus sensaciones sobre el gol: “Creo que es un gol que necesitaba; gracias a Dios pude hacer una anotación y pude ayudar al equipo a hacer los tres puntos”.

Sobre la dedicatoria, comentó: “Todo bien, nada que hablar”. Sin embargo, en su cuenta de Instagram decidió publicar una historia en la que se aprecia el festejo que realizó tras su gol. “Solo él sabe“, escribió Kenneth Vargas haciendo referencia a Dios.

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Kenneth Vargas volvió a jugar después de un mes sin actividad. La última vez había sido el 8 de marzo ante San Carlos. En el medio, fue sancionado por participar del escándalo conocido con Alejandro Bran, aunque se encontraba lesionado. Este sábado, anotó su tercer gol con la camiseta rojinegra.

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