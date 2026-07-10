Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

¿Por qué no juega Youri Tielemans en Bélgica vs. España por los cuartos del Mundial 2026?

Bélgica sufrió un cambio de último momento antes del duelo ante España por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Cambio de última hora en Bélgica.
© Getty.Cambio de última hora en Bélgica.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido de eliminación directa que define al rival de Francia en semifinales. Sin embargo, justo antes del inicio del encuentro, los Diablos Rojos recibieron una mala noticia inesperada.

Publicidad

Youri Tielemans, quien estaba anunciado como titular y además iba a portar el brazalete de capitán, quedó fuera del once inicial a última hora. La propia cuenta oficial de la selección belga confirmó que el mediocampista del Aston Villa sufrió una lesión durante el calentamiento y no pudo comenzar el partido.

Tielemans se lesionó durante el calentamiento (Getty).

Tielemans se lesionó durante el calentamiento (Getty).

¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026?

ver también

¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026?

¿Por qué no juega Tielemans ante España?

Tielemans no juega ante España porque presentó molestias físicas durante la entrada en calor. Por ese motivo, el cuerpo técnico de Rudi García decidió no arriesgarlo y realizar un cambio de último momento en la alineación titular.

Tweet placeholder
Publicidad

El ex Leicester no apareció desde el arranque y su lugar fue ocupado por Hans Vanaken, espigado volante del Brujas quien pasó de estar en el banco de suplentes a meterse directamente en el once para un partido decisivo.

Hans Vanaken reemplaza a Tielemans

Vanaken será el encargado de reemplazar a Tielemans en la mitad de la cancha. La baja golpea fuerte a Bélgica, que ya venía de perder a Amadou Onana por una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida ante Estados Unidos en los octavos de final.

Publicidad
Hans Vanaken reemplazó a Tielemans a último momento (Getty Images).

Hans Vanaken reemplazó a Tielemans a último momento (Getty Images).

Quién es el DT de Bélgica que enfrenta a España en los cuartos de final del Mundial 2026

ver también

Quién es el DT de Bélgica que enfrenta a España en los cuartos de final del Mundial 2026

Con esta nueva ausencia, Rudi García vuelve a quedar obligado a modificar su mediocampo. Vanaken deberá darle equilibrio al equipo junto a Nicolas Raskin, mientras Bélgica intenta sostenerse ante una España que suele hacerse fuerte desde la posesión y la circulación de pelota.

Publicidad

De Bruyne pasó a ser el capitán de Bélgica

La lesión de Tielemans también provocó un cambio en la capitanía. Al no poder salir como titular, el brazalete pasó a manos de Kevin De Bruyne, el histórico mediocampista que actualmente milita en el Napoli.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Quién es Senne Lammens, el arquero de Bélgica que le dio el gol a España
Mundial 2026

Quién es Senne Lammens, el arquero de Bélgica que le dio el gol a España

Cuándo y dónde juegan la semifinal del Mundial España vs. Francia
Mundial 2026

Cuándo y dónde juegan la semifinal del Mundial España vs. Francia

¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Bélgica?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Bélgica?

¿Por qué no juega Lukaku en Bélgica vs. España?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Lukaku en Bélgica vs. España?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo