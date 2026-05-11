Lejos de la asfixiante presión que rodea a Alajuelense, Machillo Ramírez vuelve a tener tiempo para dedicarse de lleno a su faceta como empresario en Hojancha.

Han pasado exactamente 11 días desde aquel viernes 1 de mayo en que Óscar “Machillo” Ramírez puso fin a su etapa en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense.

Tras un Torneo Clausura 2026 decepcionante, el técnico más laureado en la historia del club erizo decidió dar un paso al costado para buscar la paz que solo el campo le puede brindar. Hoy, lejos de la asfixiante presión que rodea al Morera Soto, vuelve a tener tiempo para dedicarse de lleno a su faceta como empresario agrícola.

ver también No está donde todos creen: Alajuelense y la verdadera historia del corazón enterrado de Alejandro Morera Soto

El negocio de Óscar Ramírez fuera del fútbol

Ramírez tiene desde hace años una finca en Hojancha, Guanacaste, donde produce cítricos, específicamente naranjas y limones. Él mismo se refirió en varias ocasiones a este proyecto, al que le dedica tiempo cuando el fútbol se lo permite y que ocupa un lugar muy importante en su vida.

En Hojancha también encontró una existencia de pueblo que encaja perfectamente con su perfil. Quienes lo conocen en la zona lo describen como una persona sencilla, cercana y bien integrada al día a día de la comunidad rural.

Machillo Ramírez puede volver a dedicarle tiempo a su finca en Hojancha (Junior Ajún).

“Óscar Ramírez es una gran persona que acá en el pueblo se desenvuelve muy bien con todos. Él es una persona muy sencilla, si usted se le acerca, le habla, sobre todo, le gusta andar tranquilo, lo puedes ver caminando por el centro como uno más y siempre le da mucha prioridad a su familia que para él es lo principal en su vida”, mencionaba en 2020 uno de sus amigos más cercanos en entrevista con ESPN.

Publicidad

Publicidad

Pocos meses antes de su regreso a la estructura de Alajuelense, el propio técnico había admitido para La Teja: “Esa parte me enamora mucho, la cotidianidad de hablar con la gente y que lo inviten a uno, por ejemplo, todos los fines de semana son diferentes acá, recibís invitaciones para ir a la playa, a fincas, eventos taurinos y me siento muy cómodo, lo disfruto y recupero una parte de mi vida”.

Los paisajes naturales que ofrece Hojancha (Go Visit Costa Rica).

Publicidad

Un emprendimiento sólido

El proyecto agrícola del laureado DT también tiene una estructura comercial. El Macho mantiene relación con supermercados de alta gama y otras entidades para la colocación de los cítricos.

Publicidad

Además, cuenta con una planta en San Isidro de Hojancha, punto al que llegan productores de distintos puntos de Guanacaste para entregar frutas y mover parte de la producción local.

Publicidad

ver también Alajuelense sorprende con un DT que tiene experiencia en Concacaf para asumir en lugar de Saturnino Cardozo: “Gusta mucho”

A 11 días de su salida de Alajuelense, Machillo vuelve a tener margen para atender una faceta que ya venía construyendo desde hace años: la finca, los cítricos y una cotidianidad mucho más ligada al campo que al fútbol profesional.

En síntesis

El técnico más ganador del club cambió la presión del banquillo por la tranquilidad de su finca en Guanacaste.

Su faceta agrícola no es solo un pasatiempo; maneja una planta en San Isidro de Hojancha, acopia frutas de otros productores y provee cítricos a supermercados de alta gama.

“Machillo” puede volver a disfrutar de una cotidianidad sencilla, bien integrado en la comunidad rural y priorizando el tiempo con su familia.

Publicidad