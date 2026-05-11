Mientras algunos lo ven lejos de Alajuelense y otros cerca, Saturnino ya sabe que hará con Joel Campbell cuando firme como nuevo DT.

El futuro de Joel Campbell parecía completamente incierto hace apenas unos días en Liga Deportiva Alajuelense. Tras el final de su contrato y en medio de la salida de Óscar Ramírez, el atacante quedó oficialmente desligado del club y comenzaron a crecer rumores sobre una posible salida definitiva del Morera Soto.

Durante semanas se habló de intereses desde Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano e incluso de otros equipos del fútbol nacional. Todo eso mientras la dirigencia rojinegra evitaba tomar una decisión final hasta definir quién sería el nuevo entrenador del equipo.

Y justamente ahí aparece el nombre de Saturnino Cardozo. El técnico, que está cada vez más cerca de convertirse oficialmente en el reemplazante de Machillo Ramírez, ya empieza a influir directamente en algunas decisiones deportivas importantes dentro de la institución.

¿Qué hará Saturnino Cardozo con Joel Campbell?

Según revelaron en el programa “Teléfono Rojo”, Cardozo tendría completamente definida su postura sobre el futuro de Joel Campbell. De acuerdo con la información brindada en el programa, el paraguayo dará el visto bueno para la continuidad de Campbell en Alajuelense una vez asuma oficialmente como entrenador del club.

La decisión no es menor porque actualmente Joel no pertenece a la Liga. Su contrato terminó y, desde lo legal, hoy puede negociar libremente con cualquier institución. Sin embargo, el deseo de Cardozo sería retenerlo dentro del nuevo proyecto rojinegro.

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Dentro de Alajuelense consideran que, pese al irregular rendimiento mostrado desde su regreso al país, Campbell sigue siendo uno de los futbolistas más talentosos y desequilibrantes del fútbol costarricense.

Además, el paraguayo cree que todavía puede recuperar la mejor versión del atacante si logra rodearlo de un contexto más estable y una estructura táctica diferente a la que tuvo durante el último semestre.

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El escenario resulta llamativo porque hace apenas semanas la continuidad del delantero parecía prácticamente descartada. Incluso surgieron versiones sobre un fuerte desgaste interno después de un Clausura 2026 donde el equipo convivió con problemas físicos, indisciplinas y muchísima presión mediática.

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Pero la llegada de un nuevo entrenador cambió completamente el tablero. Y todo indica que Cardozo quiere apostar fuerte por mantener experiencia y jerarquía dentro de una plantilla que sufrirá varios movimientos importantes.

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En el entorno manudo saben que el nombre de Joel sigue teniendo muchísimo peso tanto dentro como fuera de la cancha. Por eso, sostenerlo también sería interpretado como una señal fuerte de respaldo al proyecto que encabezará el técnico paraguayo.

Datos Claves

Joel Campbell terminó su contrato con Alajuelense y actualmente es un agente libre.

terminó su contrato con y actualmente es un agente libre. Saturnino Cardozo aprobaría la continuidad de Joel Campbell según el programa Teléfono Rojo .

aprobaría la continuidad de según el programa . Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano mostraron interés en fichar al atacante costarricense.

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