Levantó 4 títulos con Alajuelense, jugó en La Sele y terminó combatiendo el Covid-19 en Estados Unidos

Alejandro Aguilar se formó en el semillero de Liga Deportiva Alajuelense y celebró cuatro títulos defendiendo el uniforme manudo, pero su traspaso al fútbol de los Estados Unidos lo llevó por un camino que nunca imaginó.

El atacante dejó su natal Alajuela en 2016 con un registro de 8 goles y una asistencia en 56 partidos oficiales con la Liga, buscando nuevos aires en Norteamérica.

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Al llegar allá, Aguilar tuvo la visión de no depender únicamente del salario como futbolista. Por eso, comenzó a buscar opciones comerciales y fundó un emprendimiento familiar. Ese “plan B” se terminó convirtiendo en su principal sustento cuando la crisis sanitaria del COVID-19 paralizó los torneos deportivos a principios del 2020.

Alejandro Aguilar formó parte de cuatro títulos de campeonato nacional en la Liga (Instagram).

Desinfectantes en lugar de goles

Mientras el fútbol estaba completamente detenido y había mucha incertidumbre económica, el ex atacante rojinegro se puso en la primera línea para desinfectar propiedades.

En una entrevista brindada a La Teja durante esos duros meses de encierro, Aguilar se sinceraba sobre su realidad: “Gracias a Dios en el 2018, junto con mi esposa, creamos una empresa que se llama ‘Elite 90 Clean Service’, con la que limpiamos casas, edificios y oficinas, si no tuviéramos esto, mi situación sería muy difícil“.

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Alejandro Aguilar le puso el pecho a la pandemia (La Teja).

El trabajo físico era pesado y riesgoso por el contexto del virus. Él mismo se encargaba de la parte operativa y atendía a los clientes bajo protocolos muy estrictos.

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“Antes de hacer una limpieza le decimos a la persona que nos contrata que nos informe si tiene algún padecimiento para posponer la cita. Nosotros tomamos todas las precauciones, usamos guantes, mascarillas, trajes y protectores para los zapatos. Además, los líquidos que usamos para desinfectar son bastante buenos y también contamos con maquinaria para hacer una buena desinfección”, detallaba el tico, que en el año 2013 tuvo el honor de debutar con el uniforme de la Selección Mayor de Costa Rica (sumó 3 minutos de juego en un amistoso que terminó con victoria por 1-0 ante Canadá).

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La actualidad de Alejandro Aguilar

Esa etapa de sacrificios entre escobas y químicos quedó atrás conforme el mundo volvió a la normalidad. Aguilar regresó a las canchas y se mantuvo activo un tiempo más en el fútbol estadounidense, hasta que tomó la decisión definitiva de retirarse en el año 2021, siendo el Sporting AZ el último club de su carrera profesional.

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Pero el ex Alajuelense no se alejó de las canchas. Hoy en día, se desempeña como entrenador en el FC Arizona y dio un salto directivo importante: es el co-fundador del equipo Tempe Inferno CF, franquicia que compite en la liga UPSL D1 de los Estados Unidos.

En síntesis

-Aguilar se formó en Liga Deportiva Alajuelense, donde fue tetracampeón. Dejó el club en 2016 tras registrar 8 goles y 1 asistencia en 56 partidos oficiales.

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–En 2020 se mantuvo económicamente gracias a su empresa “Elite 90 Clean Service”, realizando labores pesadas de desinfección en casas y oficinas con trajes especiales debido a la pandemia.

–Se retiró en 2021 tras jugar con el Sporting AZ. Hoy es entrenador en el FC Arizona.