Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada del Clausura 2026 de manera anticipada. El León no clasificó a las semifinales y se quedó con las manos vacías después de haber salido campeón en el Torneo Apertura 2025 hace apenas unos meses.

En poco tiempo, Alajuelense pasó del éxito nacional e internacional en el final del 2025 a no conquistar ningún trofeo en este nuevo año. La eliminación golpeó de lleno a Aarón Salazar, quien se mostró conmovido en la zona mixta tras la derrota ante Liberia.

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Aarón Salazar se sincera y dice que este fue el mayor fracaso de su carrera

El futbolista de la Liga comentó que es la primera vez en su carrera que se queda afuera de las semifinales: “Este es mi mayor fracaso en mi carrera. Nunca había quedado fuera de semifinales. No quiero volver a vivirlo, es un trago que no me gusta para nada. Lo tomo como el mayor fracaso“.

El ex Herediano tomó la eliminación de la peor manera. Además, el hecho de que reconozca que es el fracaso más grande de su carrera deja en evidencia que no será un tema del que se olvidará rápidamente.

Lo positivo, dentro de todo lo negativo que le provocó el no haber clasificado, es que Salazar no volverá a jugar hasta después del Mundial 2026. El lateral manudo tendrá tiempo para superar la eliminación y trabajar en lo que hizo mal en este campeonato nacional.

El Torneo Apertura 2026 comenzaría en el mes de agosto. Por este motivo, Alajuelense estará cerca de cuatro meses sin competir de manera oficial hasta que inicie el nuevo campeonato nacional.

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