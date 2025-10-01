Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Andrés Carevic no se olvida: el guiño a Alajuelense a horas de jugarse la clasificación con Cartaginés en la Copa Centroamericana

A horas del partido contra Olimpia, Andrés Carevic aprovechó para enviarle un guiño a Alajuelense tras la clasificación a semifinales.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Andrés Carevic habló de Alajuelense. (Foto: Diario Extra)
Andrés Carevic habló de Alajuelense. (Foto: Diario Extra)

En la víspera de un partido decisivo para el Cartaginés en la Copa Centroamericana contra Olimpia, su técnico, Andrés Carevic, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un guiño a su antiguo club, la Liga Deportiva Alajuelense.

El entrenador argentino felicitó públicamente a la Liga por la remontada conseguida en Honduras ante Motagua, triunfo que clasificó a los manudos a las semifinales del torneo regional.

¿Qué dijo Andrés Carevic sobre Alajuelense?

Cuando le preguntaron si la hazaña de Alajuelense podría servir como motivación para el Cartaginés en su propio duelo contra Olimpia, Carevic fue claro en marcar distancia, pero también mostró respeto hacia su exequipo.

Publicidad

Primero, quiero felicitar a la Liga; la verdad, es que tengo buenos recuerdos cuando estuve trabajando ahí. Me alegra porque también es un club costarricense que representa al país y dio un paso importante en Honduras para llegar a semifinales”, expresó el técnico.

Andrés Carevic no se olvida de su pase por Alajuelense. (Foto: ESPN)

Andrés Carevic no se olvida de su pase por Alajuelense. (Foto: ESPN)

Publicidad

La misión brumosa

Eso sí, el actual estratega del Cartaginés dejó claro que su atención está puesta únicamente en lo que viene para los brumosos: “Al final de cuentas estamos enfocados en Cartaginés y lo que tenemos que hacer nosotros. Trataremos de representar al país y conseguir ese paso a semifinales en lo que, sin duda, será un partido duro, pero daremos nuestro mayor esfuerzo para conseguir revertir la serie”.

Mientras Alajuelense multó a Jonathan Moya con 350 mil colones, esto es lo que Creichel Pérez deberá pagar por su acto de indisciplina

ver también

Mientras Alajuelense multó a Jonathan Moya con 350 mil colones, esto es lo que Creichel Pérez deberá pagar por su acto de indisciplina

Con Alajuelense ya instalado entre los cuatro mejores, ahora será Cartaginés quien busque dar el golpe y sumarse al cuadro rojinegro como representante costarricense en semifinales. Andrés Carevic sabe que el desafío ante Olimpia será exigente, pero confía en que su equipo pueda escribir su propia historia, sin olvidar el buen recuerdo que guarda de su paso por la Liga.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Motagua impactado con el mensaje desde Costa Rica que le golpea el orgullo y celebra Olimpia en plena Copa Centroamericana
Honduras

Motagua impactado con el mensaje desde Costa Rica que le golpea el orgullo y celebra Olimpia en plena Copa Centroamericana

Olimpia vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana: el veredicto de la IA
Fútbol Internacional

Olimpia vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana: el veredicto de la IA

Olimpia vs. Cartaginés ¿A qué hora juegan y cómo ver la vuelta de los cuartos de final?
Fútbol Internacional

Olimpia vs. Cartaginés ¿A qué hora juegan y cómo ver la vuelta de los cuartos de final?

Luis Fernando Tena incorpora a otro jugador en los entrenamientos de la Selección de Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena incorpora a otro jugador en los entrenamientos de la Selección de Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo