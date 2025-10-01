Andrés Carevic no se olvida: el guiño a Alajuelense a horas de jugarse la clasificación con Cartaginés en la Copa Centroamericana

En la víspera de un partido decisivo para el Cartaginés en la Copa Centroamericana contra Olimpia, su técnico, Andrés Carevic, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un guiño a su antiguo club, la Liga Deportiva Alajuelense.

El entrenador argentino felicitó públicamente a la Liga por la remontada conseguida en Honduras ante Motagua, triunfo que clasificó a los manudos a las semifinales del torneo regional.

¿Qué dijo Andrés Carevic sobre Alajuelense?

Cuando le preguntaron si la hazaña de Alajuelense podría servir como motivación para el Cartaginés en su propio duelo contra Olimpia, Carevic fue claro en marcar distancia, pero también mostró respeto hacia su exequipo.

“Primero, quiero felicitar a la Liga; la verdad, es que tengo buenos recuerdos cuando estuve trabajando ahí. Me alegra porque también es un club costarricense que representa al país y dio un paso importante en Honduras para llegar a semifinales”, expresó el técnico.

Andrés Carevic no se olvida de su pase por Alajuelense. (Foto: ESPN)

La misión brumosa

Eso sí, el actual estratega del Cartaginés dejó claro que su atención está puesta únicamente en lo que viene para los brumosos: “Al final de cuentas estamos enfocados en Cartaginés y lo que tenemos que hacer nosotros. Trataremos de representar al país y conseguir ese paso a semifinales en lo que, sin duda, será un partido duro, pero daremos nuestro mayor esfuerzo para conseguir revertir la serie”.

Con Alajuelense ya instalado entre los cuatro mejores, ahora será Cartaginés quien busque dar el golpe y sumarse al cuadro rojinegro como representante costarricense en semifinales. Andrés Carevic sabe que el desafío ante Olimpia será exigente, pero confía en que su equipo pueda escribir su propia historia, sin olvidar el buen recuerdo que guarda de su paso por la Liga.