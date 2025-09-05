Es tendencia:
Alajuelense vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora juega y cómo ver al equipo del Machillo Ramírez? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Alajuelense y Pérez Zeledón se ven las caras por la jornada 7 del Apertura 2025. Descubre todos los detalles.

Por Pablo Rocca

Todos los detalles para ver Alajuelense y Pérez Zeledón. (Foto: El Deportico)
Todos los detalles para ver Alajuelense y Pérez Zeledón. (Foto: El Deportico)

Se viene una nueva jornada de la Liga Promérica y la Liga Deportiva Alajuelense deberá visitar a Pérez Zeledón. Un duelo directo entre dos equipos que se encuentran con la misma cantidad de puntos en búsqueda de acercarse a la cima de la tabla.

Machillo Ramírez cuenta con sensibles bajas para este encuentro debido a que varios de sus dirigidos están con la Selección de Costa Rica disputando la fase final de las Eliminatorias de Concacaf. El DT buscará que estas ausencias no se sientan dentro de la cancha.

¿A qué hora juega Alajuelense vs.Pérez Zeledon por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

Dicho partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón se jugará este sábado, 6 de septiembre, a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica en el Estadio Municipal Pérez Zeledón.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo entre Alajuelense y Pérez Zeledón por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido por la séptima fecha del Apertura 2025 podrá verse en Costa Rica a través de la señal de señal de FUTV, canal encargado de llevar en vivo y en directo todas las emociones de este esperado compromiso para todo el país.

Alajuelense tiene un septiembre cargado. (Foto: LDA)

Alajuelense tiene un septiembre cargado. (Foto: LDA)

¿Cómo llega Alajuelense?

Para este encuentro, Alajuelense no podrá contar con Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez. Todos convocados en la Sele. Machillo Ramírez deberá hacer malabares para armar un 11 que pueda ganar de visitante ante un rival difícil.

"Lo que significó ese fallo": Bryan Ruiz recuerda el peor momento de su carrera que le terminó abriendo las puertas a Alajuelense

“Lo que significó ese fallo”: Bryan Ruiz recuerda el peor momento de su carrera que le terminó abriendo las puertas a Alajuelense

¿Cómo llega Pérez Zeledón?

Pérez Zeledón es una de las sorpresas de este torneo. Los Guerreros del Sur están terceros con 10 puntos, pero a un solo punto del líder, Liberia. Tienen la misma cantidad de puntos que los manudos y un triunfo podría servirles para hacerlos crecer en la tabla.

