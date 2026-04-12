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Dolor en Alajuelense por una muerte que golpea al vestuario: “Te voy a extrañar mucho”

Alajuelense compartió en sus redes sociales una triste noticia que golpea de cerca a uno de los integrantes del primer equipo.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Dolor en Alajuelense por una muerte que golpea al vestuario
© AlajuelenseDolor en Alajuelense por una muerte que golpea al vestuario

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de pesar tras confirmarse el fallecimiento de la madre de un integrante del primer equipo.

El club manudo expresó su dolor por la muerte de la madre de su utilero, en una noticia que enluta al entorno rojinegro.

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Alajuelense atraviesa un momento de duelo

En medio del dolor por esta pérdida, también conmovió el mensaje que compartió Mario Chaves en sus redes sociales. El utilero de Alajuelense despidió a su madre con palabras llenas de amor y gratitud, recordando todo lo que ella hizo por él y su familia durante casi 36 años.

Todavía no veía el momento en que iba a escribir esto, pero te voy a extrañar mucho, Mamita, muchas gracias por absolutamente todo, por traerme a este mundo y junto con papi cuidarme por casi 36 años“.

Comunicado desde Alajuelense – Alajuelense

Comunicado desde Alajuelense – Alajuelense

Gracias por cómo cuidó a mis hijas, por cómo las trataba, por cuando yo necesitaba algo y no importaba la hora, tú me ayudabas y por esperarme hasta altas horas de la noche o de madrugada cuando regresaba de algún partido para abrirme el portón para meter el carro”, compartió Mario Chaves en sus redes sociales.

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Sobre este doloroso contexto, el club se unió al dolor de su colaborador en este difícil momento, enviándole fuerzas a él y a toda su familia. “Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento”, destacó la Liga.

En su mensaje de despedida en Facebook, Mario también expresó consuelo al destacar que su madre ahora se encuentra en un lugar mejor, al lado de Dios, en palabras que reflejan fe, amor y un profundo agradecimiento.

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Datos claves

  • La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de la madre de un integrante del primer equipo.
  • El club manudo expresó públicamente su pesar por la muerte de la madre de su utilero, una noticia que impacta directamente al entorno del plantel.
  • En medio del dolor, Mario Chaves compartió un emotivo mensaje de despedida, recordando con amor a su madre y agradeciendo todo lo que hizo por él y su familia durante casi 36 años.

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