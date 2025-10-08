Lejos de Alajuelense: al Piojo Herrera se le escapó la noticia sobre el futuro de Creichel Pérez que nadie en la Liga quería revelar

El nombre de Creichel Pérez volvió a ser tema de conversación luego de que Miguel “Piojo” Herrera se refiriera al joven atacante en conferencia de prensa. El técnico mexicano, sin entrar en detalles, habló sobre la situación que atravesó el futbolista en Alajuelense sobre la polémica por la cual recibió una sanción económica.

Miguel Herrera destacó la importancia del jugador dentro del proceso de la Selección y dejó entrever que su futuro podría tener movimientos importantes. Dichas palabras del entrenador despertaron la atención de los aficionados manudos.

¿Cuál es la noticia sobre el futuro de Creichel Pérez que expuso Miguel Herrera?

El técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, se refirió a la situación de Creichel Pérez tras el castigo que recibió en su club, destacando que el joven delantero reconoció su error y ha mostrado madurez para seguir adelante.

Además, Herrera reveló que ya hubo una oferta del extranjero por Creichel Pérez, lo que demuestra el nivel que ha alcanzado el atacante en los últimos meses. Subrayando que el crecimiento profesional del futbolista dependerá de su disciplina y del compromiso que mantenga con su carrera.

Creichel Pérez con Alajuelense

“Creichel Pérez es un jugador muy importante, así como se equivocó, también ha venido marcando diferencia en las últimas fechas con la Liga, siendo un jugador importante, que ya están viendo en el extranjero, ya hubo una oferta por él”., compartió Miguel Herrera en rueda de prensa.

“Entonces me parece que hay que asentar las cosas, tu parte del error ya la quemaste, no puedes volverte a equivocar de esa forma. Él eligió ser futbolista y serlo requiere una preparación muy importante, una disciplina muy importante y sobre todo la imagen que da“, afirmó Miguel Herrera sobre Creichel Pérez.

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica

El mensaje de Miguel Herrera para Creichel Pérez

Con estas declaraciones, Miguel Herrera dejó claro que mantiene plena confianza en Creichel Pérez, a quien considera un futbolista con condiciones sobresalientes y proyección internacional. El técnico aprovechó el momento para enviarle un mensaje de responsabilidad y madurez, recordándole que los errores pueden servir como aprendizaje,