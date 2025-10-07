“Se aprovecharon”: Alajuelense enfrenta la denuncia que deja en evidencia su maniobra más polémica en plena fecha FIFA

Puertas adentro del Club Sport Cartaginés, la solicitud que elevó Liga Deportiva Alajuelense ante la Unafut para postergar su partido pendiente de la jornada 5 del Torneo Apertura 2025, actualmente programado para el sábado 11 de octubre, generó un profundo malestar.

Desde la cúpula brumosa, el presidente Leonardo Vargas lanzó un duro reproche contra los manudos, quienes basaron su reclamo en el artículo del reglamento que permite estas solicitudes si seis jugadores del club están convocados a selecciones nacionales. El punto de disputa surge porque uno de ellos, Isaac Badilla, pertenece a la Selección Sub-17.

Indignación en Cartago: “Dicen una cosa y hacen otra”

“Yo lo tomo con molestia, pero no queda más que aceptarlo. Si no se cumple lo que se pacta… A mí me pidieron un favor en su momento, me dijeron que se jugaría el 11 de octubre con o sin seleccionados. Al final no se cumplió, se aprovechan de los reglamentos y lo que se dijo no se cumplió”, declaró Vargas.

El mandamás de Cartaginés cargó contra la Liga (El Mundo CR).

El dirigente azul y blanco dio a entender que la inclusión de Badilla en el primer equipo fue una maniobra para cumplir con el requisito reglamentario: “Ellos se aprovecharon del sexto jugador. Está inscrito en el primer equipo de Alajuelense y es de categoría Sub-17. La verdad es que no quiero hablar mucho sobre eso, ya en la mañana este tema me causó problemas. Que se juegue cuando quieran, que lo suspendan. Al final dicen una cosa y hacen otra”, disparó.

Alajuelense se defiende

Según el artículo 86, inciso C, del Reglamento de Competición de la Unafut, un club puede solicitar la reprogramación de un partido si cuenta con al menos seis jugadores convocados por selecciones nacionales en fechas oficiales.

Alajuelense argumenta que cumple con esta condición: cinco jugadores forman parte de la Selección Mayor (Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Bran y Creichel Pérez) y el sexto es Badilla, lateral del Sub-17 inscrito en el primer equipo.

Isaac Badilla, juvenil de Alajuelense (LDA).

El vocero rojinegro León Weinstock respaldó la solicitud institucional: “Sobre esta nueva fecha, el reglamento es claro al indicar que es posible solicitar la reprogramación de un partido en caso de tener seis o más jugadores convocados. Esto se estableció así previendo la grave afectación que esto puede generar para el club que aporta los jugadores”, explicó, dejando la decisión final en manos de la Unafut.

