Dónde ver Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Conozca todos los detalles del partido de Alemania contra Curazao por el inicio del Grupo E del Mundial 2026.

Alemania y Curazao se enfrentan este domingo 14 de junio por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. El partido se jugará en el Houston Stadium, en Texas, y marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

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El encuentro tendrá un condimento especial: será el primer cruce oficial entre Alemania y Curazao. Para los europeos, cuatro veces campeones del mundo, el estreno aparece como una oportunidad para dejar atrás los malos arranques de Rusia 2018 y Qatar 2022. Para los caribeños, en cambio, será una cita histórica: disputará su primer partido mundialista.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

Estos son los horarios del partido para Centroamérica:

11:00 a.m.: Costa Rica , Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p.m.: Panamá.

¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Curazao en Centroamérica?

Panamá: Tigo Sports.

Tigo Sports. Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).

Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7). El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.

Canal 4, TCS Go y Tigo Sports. Guatemala : Tigo Sports.

Tigo Sports. Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports.

Así llega Alemania al debut

Alemania llega al estreno mundialista con buenas sensaciones y una racha positiva en la antesala del torneo. En sus partidos previos de 2026 venció 4-3 a Suiza, 2-1 a Ghana, 4-0 a Finlandia y 2-1 a Estados Unidos.

En su último amistoso, el equipo de Julian Nagelsmann superó a Estados Unidos con goles de Kai Havertz y Leroy Sané, una señal alentadora antes del inicio de la Copa del Mundo. Aun así, el debut representa una prueba importante para una selección que perdió sus dos últimos estrenos mundialistas, ante México en 2018 y frente a Japón en 2022.

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Así llega Curazao a su partido histórico

Curazao afronta el partido más importante de su historia futbolística. La selección caribeña jugará por primera vez una Copa del Mundo y buscará dar el golpe ante uno de los candidatos del grupo.

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El equipo llega con la ilusión renovada después de golear 4-0 a Aruba, con tantos de Joshua Brenet, Jeremy Antonisse, Livano Comenencia y Juninho Bacuna. Sin embargo, su preparación también dejó señales de alerta por las derrotas ante China, Australia y Escocia.

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En la recta final hacia el Mundial, Dick Advocaat retomó el mando del seleccionado, un factor clave para ordenar al equipo antes de su histórico estreno.