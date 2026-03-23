“Ofertas”: Jefferson Brenes sorprende a Saprissa al revelar sus planes lejos de Costa Rica

Jefferson Brenes sigue dando señales de recuperación luego de la operación de rodilla que lo dejó fuera de las canchas por más de 100 días, una ausencia que también impactó a Saprissa durante la temporada.

Sin embargo, el mediocampista del Saprissa ha comenzado a reencontrarse con su mejor versión, algo que quedó reflejado en sus recientes actuaciones ante San Carlos y Cartaginés, partidos en los que volvió a marcar y a recuperar protagonismo.

En medio de ese repunte, Brenes también confesó que volver a tener minutos le ha devuelto la confianza, no solo para consolidarse nuevamente en Saprissa, sino también para ser tomado en cuenta en la Selección de Costa Rica.

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¿Qué planes tiene Jefferson Brenes fuera de Costa Rica tras hablar de las ofertas que lo alejan de Saprissa?

Jefferson Brenes dejó claro que atravesó un momento muy duro tras su operación, pues además del dolor físico varias ofertas que habían sobre la mesa se le escaparon; sin embargo, afrontó esa etapa con fe, paciencia y resiliencia, convencido de que el proceso tenía un propósito.

“La operación que tuve fue algo que me golpeó, me dolió mucho, tenía ofertas y todo se me vino abajo, pero bueno a veces los planes de Dios son perfectos”, comentó Jefferson Brenes.

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Ahora, con más minutos y confianza en Saprissa, asegura que está recuperando su mejor versión y reencontrándose con el nivel que lo puede consolidar nuevamente dentro del equipo. Y no solamente en el club, también en la Selección de Costa Rica.

“Tuve resiliencia, tuve paciencia para contrarrestar todo eso y ahora estoy teniendo los minutos adecuados para retomar la confianza. Ahora que me están tomando en cuenta desde la selección eso también me llena de seguridad”, compartió Jefferson Brenes para Tigo Sports tras la última presentación de Saprissa ante San Carlos.

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Datos claves

Jefferson Brenes confesó que su operación fue un golpe muy fuerte, porque además del dolor físico, también perdió ofertas que tenía sobre la mesa .

. El volante aseguró que logró superar ese momento gracias a su resiliencia, paciencia y fe , viendo ese proceso como una etapa con propósito.

, viendo ese proceso como una etapa con propósito. Actualmente, Brenes siente que en Saprissa está recuperando minutos, confianza y su mejor versión, aunque en el texto no se revela un destino concreto fuera de Costa Rica.