Se calienta el clásico: Saprissa golpea Alajuelense donde más le duele con una sentencia confirmada por Unafut ante los ojos de toda Costa Rica

A días de un nuevo clásico nacional, Saprissa recibe la noticia que lo enorgullece ante los ojos de toda Costa Rica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La Unión de Clubes dio un dato revelador.
© Prensa SaprissaLa Unión de Clubes dio un dato revelador.

Este domingo, se disputará una nueva edición del clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Será el segundo de la temporada después del triunfo del equipo manudo por 1-0 en la casa de los Morados.

En la previa del clásico número 362, la Unafut dio a conocer un nuevo dato que reúne la cantidad de asistencia y el total de recaudación que tuvo cada equipo de la Liga Promérica en la primera ronda del Apertura 2025.

Saprissa es el equipo que más público convoca y el que más dinero recauda en Costa Rica

Por una gran diferencia, Saprissa está en el primer lugar en cuanto a cantidad de asistencia y en consecuencia de dinero recaudado. A lo largo de la primera rueda, el Monstruo consiguió un poco más de 107 millones de colones, producto de 46869 aficionados que apoyaron a los de Vladimir Quesada.

Por si fuera poco, el conjunto de Tibás representa cerca de la mitad del total del público que asiste a las canchas en la Liga Promérica. De los 111.698 aficionados, casi 47 mil son de Saprissa. Lo mismo sucede con el dinero.

Foto: Unafut

Foto: Unafut

En el segundo lugar, se encuentra Alajuelense casi con la mitad de la cantidad de personas que vieron al cuadro rojinegro. 25970 aficionados asistieron a los duelos de la Liga y le aportaron cerca de 28 millones de colones.

En la tercera posición le siguen Herediano con 8066 aficionados y 13.481.415 millones de colones conseguidos. En la cuarta posición, sorprendió Liberia por su buen momento futbolístico con 7513 personas y 42 millones de colones. En el Clausura de este mismo año había finalizado en la sexta posición entre público y dinero recaudado.

