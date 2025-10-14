Este domingo, se disputará una nueva edición del clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Será el segundo de la temporada después del triunfo del equipo manudo por 1-0 en la casa de los Morados.

En la previa del clásico número 362, la Unafut dio a conocer un nuevo dato que reúne la cantidad de asistencia y el total de recaudación que tuvo cada equipo de la Liga Promérica en la primera ronda del Apertura 2025.

Saprissa es el equipo que más público convoca y el que más dinero recauda en Costa Rica

Por una gran diferencia, Saprissa está en el primer lugar en cuanto a cantidad de asistencia y en consecuencia de dinero recaudado. A lo largo de la primera rueda, el Monstruo consiguió un poco más de 107 millones de colones, producto de 46869 aficionados que apoyaron a los de Vladimir Quesada.

ver también Saprissa pisa fuerte en la FIFA: el anuncio que lleva a una figura morada a lo más alto del fútbol mundial

Por si fuera poco, el conjunto de Tibás representa cerca de la mitad del total del público que asiste a las canchas en la Liga Promérica. De los 111.698 aficionados, casi 47 mil son de Saprissa. Lo mismo sucede con el dinero.

Foto: Unafut

En el segundo lugar, se encuentra Alajuelense casi con la mitad de la cantidad de personas que vieron al cuadro rojinegro. 25970 aficionados asistieron a los duelos de la Liga y le aportaron cerca de 28 millones de colones.

Publicidad

Publicidad

En la tercera posición le siguen Herediano con 8066 aficionados y 13.481.415 millones de colones conseguidos. En la cuarta posición, sorprendió Liberia por su buen momento futbolístico con 7513 personas y 42 millones de colones. En el Clausura de este mismo año había finalizado en la sexta posición entre público y dinero recaudado.