Saprissa vs. Liberia: hora exacta y qué canal transmite la semifinal de vuelta del Torneo de Copa de Costa Rica

Este domingo, Hernán Medford puede alcanzar su primera final desde que regresó al Deportivo Saprissa. Para eso, el Monstruo deberá superar a Liberia en Las Cueva en la vuelta de las semifinales del Torneo de Copa.

Después del empate 1-1 que se trajo el miércoles del Edgardo Baltodano Briceño, la S intentará conseguir ante su gente la clasificación a la definición de este torneo, algo que no será una tarea sencilla sobre todo por las bajas que tienen los morados debido a los múltiples convocados a sus selecciones.

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Eso sí: después de haberlos cuidado en la ida, se espera que Medford esta vez sí ponga tanto a Mariano Torres como a Kendall Waston, los dos máximos referentes del equipo, más allá de que el Torneo de Copa no es la competición que más le agrada al Pelícano.

Es que tras el 1-1 en Liberia, el DT puso el grito en el cielo por temas organizativos. “No sé cómo hacen un Torneo de Copa tan enredado, no está bien programado, pero bueno hay que aceptarlo”, disparó y aprovechó para criticar también la regla Sub-21 que obliga a incluir minutos para jugadores jóvenes:

“Lo de la regla Sub-21 no debería de ser así, deberían quitarla en el campeonato y en este torneo, las cosas se deberían hacer por convicción, yo he puesto muchos jóvenes sin esa regla”.

Hernán Medford va por su primera final desde que regresó a Saprissa.

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¿A qué hora juegan Saprissa vs. Liberia?

El partido de vuelta se jugará el domingo 29 de marzo de 2026, en el Estadio Ricardo Saprissa.

Hora: 4:00 p.m. de Costa Rica

¿Qué canal transmite EN VIVO Saprissa vs. Liberia?

En Costa Rica, la semifinal de vuelta se podrá ver EN VIVO por FUTV.

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Cómo llega Saprissa

Saprissa se trae un resultado manejable tras el 1-1 en Liberia y ahora define en casa, donde apunta a imponer condiciones desde el arranque. Medford ya remarcó tras la ida que la serie es “de 180 minutos” y que el empate le dejó sensaciones positivas por la respuesta de los jóvenes.

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Cómo llega Liberia

Liberia también se va con vida tras el empate en la ida y viaja a Tibás con la idea de competir el trámite y aprovechar sus momentos. En el primer partido mostró intensidad en el Baltodano y dejó la serie totalmente abierta para la vuelta.

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¿Cómo se define si hay empate?

Si al finalizar los 90 minutos de la vuelta la serie sigue empatada en puntos y goles (por ejemplo, otro 1-1 o un 0-0), no hay tiempo extra: el finalista se define directamente por penales.