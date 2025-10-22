A David Guzmán necesitó solamente tres palabras para describir su sentimiento por Juan Carlos Rojas tras su salida de Saprissa

El Deportivo Saprissa vive días de cambio tras el anuncio oficial de la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del club y la venta total de sus acciones en Horizonte Morado S.A., grupo propietario de la institución tibaseña. La noticia marcó el cierre de una era de más de 14 años al frente del equipo más ganador de Costa Rica, y generó una ola de reacciones tanto en el entorno dirigencial como en el camerino morado.

Entre esas voces, destacó la de uno de los líderes del plantel, David Guzmán, quien sorprendió a los aficionados con un emotivo mensaje en redes sociales. El volante, símbolo del club en los últimos años, comentó la publicación de despedida que Rojas compartió en su cuenta oficial de Instagram, dejando tres palabras que reflejan el cariño y la gratitud hacia el expresidente: “¡Respeto y admiración!”.

El mediocampista acompañó su comentario con un mensaje más extenso, en el que agradeció los años de trabajo conjunto y los logros obtenidos durante la gestión de Rojas al mando del Saprissa.

El mensaje de David Guzmán a Juan Carlos Rojas

“¡Muchas gracias por todo, Presi! Grandes momentos vividos, aprendizajes y alegrías. Que Dios lo bendiga y muchos éxitos en todo lo que viene para usted y su familia. ¡Respeto y admiración!”, escribió Guzmán.

El mensaje de David Guzmán a Juan Carlos Rojas. (Foto: Instagram)

El gesto del jugador fue ampliamente celebrado por la afición morada, que resaltó su agradecimiento y respeto institucional, en un momento donde la salida de Rojas ha generado incertidumbre sobre el futuro del club. Muchos seguidores consideraron las palabras de Guzmán como una muestra de madurez y compromiso con los valores del Saprissa.

Durante la gestión de Juan Carlos Rojas, el mediocampista formó parte de varios equipos campeones y fue pieza clave en los títulos más recientes, incluidos los dos campeonatos que permitieron al club superar a Alajuelense en cantidad de trofeos nacionales.