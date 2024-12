Saprissa quedó atrás: Javon East despertó el interés de otro grande de Costa Rica

Todo parece indicar que Javon East durará poco tiempo sin equipo luego de que el Deportivo Saprissa rescindiera su contrato por pedido de José Giacone, dejando en claro que la eliminación ante Herediano traerá consecuencias.

Pérez Zeledón fue el primer equipo en mostrar interés en el jamaiquino, quien anotó 10 goles en este Apertura 2024 y es el máximo artillero junto a Marcel Hernández —que podría destronarlo en la gran final contra Alajuelense—.

Sin embargo, tal como trascendió, había más pretendientes que estaban agazapados esperando por East. Y uno de ellos sería uno de los clubes más laureados del fútbol costarricense.

¿Cuál es el grande de Costa Rica que se interesó en Javon East?

El periodista Ferlín Fuentes, de La Nación, reveló a través de “X” que el Club Sport Herediano, ni lento ni perezoso, preguntó por Javon East ni bien trascendió que no seguiría en Saprissa.

ver también "Malos momentos": Javon East lo dice todo en su despedida de Saprissa

“Me llama la atención qué pasaría con Marcel Hernández y/o el ‘Tepa’ González“, se preguntó Fuentes. Recordemos que ambos delanteros han sido piezas clave para Jafet Soto este semestre.

El delantero cubano firmó contrato con Herediano hasta 2026. Mientras que el atacante mexicano, autor de 4 dianas y 2 asistencias en 20 juegos, llegó a préstamo de Atlético San Luis de la Liga MX hasta junio de 2025.

Sin embargo, East ha rendido mejor como extremo. Por lo que los florenses, si deciden avanzar por su fichaje, quizás no lo ven como una opción para competir también con Francisco Rodríguez y el lesionado Yendrick Ruiz.

Javon East rompió el silencio tras su salida de Saprissa

Javon East reveló que José Giacone le comunicó que no seguiría “justo cuando estaba listo para salir del estadio después de la final contra Herediano. El entrenador me dijo algo sobre no continuar, y yo tuve que retroceder para hablar con el director deportivo (Sergio Gila) al respecto“.

