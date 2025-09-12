Jefferson Brenes confirma la noticia más esperada sobre su futuro en medio de la crisis de Saprissa

El Deportivo Saprissa no atraviesa sus mejores días. La derrota en el clásico ante Alajuelense y los altibajos en el arranque de la fase final han encendido las alarmas en Tibás, con cuestionamientos hacia el rendimiento colectivo y que golpean a Vladimir Quesada.

En medio de esa turbulencia, una noticia positiva llegó desde el camerino morado y la protagonizó Jefferson Brenes, uno de los jugadores que poco a poco ha ido recuperando protagonismo tras una prolongada lesión. El volante regresó hace algunas fechas a la acción y empieza a mostrar señales de estar nuevamente en su mejor nivel, lo que representa un alivio para Saprissa.

¿Cuál fue el anuncio que hizo Jefferson Brenes en sus redes sociales?

Pero esta vez no fue el fútbol lo que lo colocó en el centro de la atención, sino un anuncio personal que llenó de alegría a su entorno. A través de sus redes sociales, Brenes compartió una publicación sobre su vida íntima.

En la misma, confirmó el nombre de su futura hija: “Un baby shower lleno de cariño y lindos recuerdos. Nuestra familia crece y el corazón también. Te esperamos RENATA”.

La publiación de Jefferson Brenes en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

El mensaje rápidamente generó una ola de felicitaciones de parte de compañeros, aficionados y allegados al futbolista, que celebraron la noticia en un momento donde el club vive una etapa de tensión deportiva.

Así, mientras Saprissa intenta reencontrarse con su mejor versión en la cancha, Brenes disfruta de una etapa especial en su vida personal, aguardando por la llegada de su hija y con la motivación extra de consolidar su regreso como pieza clave del equipo.