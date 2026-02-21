Es tendencia:
Hernán Medford saca ventaja: Saprissa celebra la noticia que complica al Machillo Ramírez en Alajuelense antes del clásico

En la antesala del clásico nacional, Saprissa se ve beneficiado por un detalle que marca la historia contra Alajuelense.

Por Juan Fittipaldi

El Pelícano llega mejor parado.
El Pelícano llega mejor parado.

Este sábado, desde las 8 pm se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Nacional entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. El encuentro por la jornada 8 será en La Cueva, donde se espera un marco repleto de aficionados morados.

No solo será el primer clásico, sino que también la primera vez en la que Hernán Medford y Machillo Ramírez se vean frente a frente como entrenadores. A pesar de la larga historia que tienen en el fútbol tico, nunca antes se habían cruzado en esta posición.

Los números de Hernán Medford en los clásicos ante Alajuelense

En cuanto al historial que tiene cada uno en los clásicos, es el Pelícano quien tiene una mejor eficacia. El entrenador de Saprissa dirigió 16 clásicos y apenas perdió dos de estos. Supo ganar seis y empatar ocho. En total, tiene un 54% de puntos obtenidos según los datos del periodista Daniel Calderón.

Los números de Machillo Ramírez en los clásicos contra Saprissa

Con respecto al Machillo Ramírez, son más derrotas que Medford lógicamente por la cantidad de partidos en los que estuvo. Fueron 33 los clásicos que sumó como DT. Ganó 11, empató 13 y perdió nueve. Estos números le dan una eficacia del 46%.

Si bien estos números dan a Medford con una ventaja, también hay que decir que Saprissa no le puede ganar a Alajuelense hace más de un año. La última vez fue por 3-0 en noviembre de 2024, cuando José Giacone era el entrenador del Monstruo.

En 2025, se vieron las caras en ocho oportunidades. Cuatro fueron victorias de la Liga, mientras que en los otros cuatro terminaron empatados. Ahora, con Medford, Saprissa buscará cortar la racha.

