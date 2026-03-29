El Deportivo Saprissa se clasificó a la final del Torneo de Copa tras superar en las semifinales a Liberia por 6-2 en el marcador global. Este domingo aplastó al equipo pampero con un 5-1 en La Cueva después de haber estado abajo en el marcador.

A pesar de que el Monstruo vuelve a jugar un partido que tendrá en disputa un título, Hernán Medford decidió exponer lo que tanto le molesta de esta competencia. Y es que el DT de Saprissa se vio obligado a poner a algunos jugadores en posiciones que no conocen en su totalidad.

El técnico morado se quejó de la regla de minutos Sub-21 que obliga la Unafut a cumplir: “Hay cosas que no saben. Ayer con el enredo de lesionados, tuvimos que hacer magia. Algunos jugadores no jugaron en su puesto. Hay algunos periodistas que no les gusta que diga lo de la regla. Yo respeto su opinión, espero que respeten la mía“.

ver también Saprissa elimina a Liberia y llega a la final del Torneo de Copa: cuándo juega contra Sporting, formato y sede

Hernán Medford manifestó su enojo en conferencia de prensa tras la victoria ante Liberia

Medford se mostró frontal en la conferencia de prensa y acusó a periodistas de no respetarlo: “Algunos periodistas que faltan el respeto simplemente opinen. No insinúen que uno no sabe. Yo manejo estadísticas. Antes de la regla, había jugadores que se consagraban más jovencitos. Cuántos mundiales fuimos sin regla? 17. ¿Cuántos hemos ido con regla? 7 mundiales“.

Y agregó sobre el tema de la regla: “Hay periodistas que me quieren contradecir, no sacan estadísticas. Las cosas hay que hablarlas con un respaldo. Cuando quieran debatir conmigo lo de las edades, yo se lo puedo debatir con todas las estadísticas que hay y que no hay. Yo recuerdo los jóvenes que saqué sin regla. Azofeifa, Caya Alonso, Bolaños“.

Justamente en el final del partido, Hernán Medford tuvo un cruce con un aficionado. EL DT explicó que le estaba mencionando que ubicó a jugadores en posiciones que no juegan habitualmente para cumplir la regla. Barahona y Ricardo Blanco fueron algunos de los ejemplos en este encuentro.

Publicidad