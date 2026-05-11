Alajuelense está muy cerca de concretar la incorporación de una de las figuras del Clausura 2026.

En Liga Deportiva Alajuelense todos saben muy bien que la prioridad número uno de la directiva es terminar de definir al reemplazante de Óscar “Machillo” Ramírez para tomar el mando del banquillo del Morera Soto, esto tras un Torneo Clausura 2026 que resultó realmente desastroso para las aspiraciones del club.

Pero mientras acelera en la designación del nuevo entrenador, la gerencia deportiva ya tiene varios nombres en carpeta para el presente mercado de fichajes, y uno de ellos viene de romperla en el Municipal Liberia que alcanzó las semifinales.

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El gran repunte en la Ciudad Blanca

Se trata de John Paul Ruiz, multifacético futbolista zurdo de 21 años que se encuentra cedido en la escuadra liberiana hasta fin de año. Su rendimiento en este Clausura fue superlativo: tuvo participación en los 20 compromisos de los Coyotes, registrando tres goles y tres asistencias que fueron vitales para el equipo.

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Durante el torneo, Ruiz jugó como lateral izquierdo, interior por la misma banda y, sorpresivamente, en la reciente derrota 0-2 ante Saprissa saltó al campo ocupando un curioso rol de mediapunta.

Hoy, luego de no haber logrado demostrar su valía en su primera etapa como manudo, donde la presencia inamovible de Ronald Matarrita lo dejó sin opciones de titularidad, el ex Herediano y Puntarenas vuelve a estar en la mira de la Liga.

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“Es cuestión de días para que se oficialice”

Aunque el préstamo original con los aurinegros se extiende hasta diciembre, el contrato incluye una opción de retorno anticipado que la directiva eriza estaría lista para activar.

El domingo, el medio partidario Manudo de Corazón informo sobre el estado de la operación: “Es cuestión de días para que se oficialice el regreso de John Paul Ruíz a Alajuelense, que ejecutaría una cláusula en el contrato para regresarlo al cuadro erizo antes de finalizar el préstamo de un año. Esto será después de la aprobación del nuevo técnico”.

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John Paul Ruiz estaría a un paso de regresar al club dueño de su ficha (LDA).

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De esta manera, la cúpula de Liga Deportiva Alajuelense sigue abocada de lleno al sucesor de Machillo Ramírez. Sin embargo, en cuanto el nuevo técnico estampe su firma, ya se encontrará con un refuerzo prácticamente listo para desembarcar en el Morera Soto.

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José Saturnino Cardozo, descartado en Alajuelense

Cuando todo parecía indicar que el entrenador de Liberia sería el reemplazante de Ramírez en Alajuelense, este martes el caso dio un giro inesperado. Según informó Kevin Jiménez, el DT paraguayó quedó descartado como opción al banquillo rojinegro.

“Alajuelense irá por otro candidato. Descartaron lo de Cardozo, ayer tuvieron una reunión y ya le informaron al entorno de Cardozo que no irán por él”, aseguró el especialista en fichajes.

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Volantazo en Alajuela: Cardozo no será el próximo DT.

En síntesis

Tras el fin del ciclo del “Machillo” Ramírez el pasado 1 de mayo, la directiva centra sus esfuerzos en contratar a un nuevo estratega.

John Paul Ruiz, de 21 años, regresaría al Morera Soto tras consolidarse en la pampa guanacasteca con 3 goles, 3 asistencias y una notable versatilidad táctica.

La Liga planea ejecutar la cláusula de regreso anticipado en los próximos días, una vez que el nuevo director técnico dé el visto bueno final para integrar al joven futbolista al plantel del Apertura 2026.