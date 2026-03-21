San Carlos vs. Saprissa: a qué hora y dónde ver el partido por la Jornada 13 del Clausura 2026 de Costa Rica

La Jornada 13 del Clausura 2026 tendrá un duelo de alto voltaje en Ciudad Quesada: San Carlos recibe al Deportivo Saprissa en el Carlos Ugalde Álvarez, en un partido que llega con clima de “noche grande”. De hecho, el club norteño ya reportó entradas agotadas para el choque ante los morados.

En la tabla también hay mucho en juego: Saprissa es tercero con 21 puntos y San Carlos marcha quinto con 17, así que el cruce puede mover directo la pelea por meterse (y sostenerse) en los puestos de clasificación.

ver también “Para el próximo torneo”: Saprissa hace oficial el regreso más esperado por la afición en medio del Clausura 2026

¿A qué hora juegan San Carlos vs. Saprissa?

El partido se disputará este domingo 22 de marzo en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Hora: 6:00 p.m. de Costa Rica

¿Dónde ver EN VIVO San Carlos vs. Saprissa?

En Costa Rica, el encuentro se podrá ver EN VIVO por Tigo Sports.

Cómo llega San Carlos

Los Toros llegan con la misión de hacerse fuertes en casa para no perder contacto con la zona alta. En la jornada anterior, San Carlos cayó 1-0 ante Sporting, un golpe que lo dejó necesitado de volver a sumar de a tres.

Cómo llega Saprissa

Saprissa llega tercero y con el objetivo de sostenerse en el pelotón de arriba. En la Fecha 12, los morados perdieron 2-1 ante Cartaginés, resultado que les cortó envión en la pelea por el liderato.

¿Quién será el árbitro del partido?

Árbitro central: David Gómez

David Gómez Asistente 1: William Chow

William Chow Asistente 2: Fabián Baltodano

Fabián Baltodano Cuarto árbitro: José Daniel Montero

José Daniel Montero VAR: Brayan Cruz

Brayan Cruz AVAR: Víctor Ramírez

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