Paté Centeno en la mira de Saprissa: el mensaje explosivo que pone en jaque a Vladimir Quesada como sucesor de Wanchope

Este viernes 22 de agosto, la olla a presión en la que se había convertido el Deportivo Saprissa en las últimas semanas finalmente estalló, y lo que siguió fue un verdadero terremoto institucional para los tibaseños.

A falta de confirmación oficial por parte del club, distintas fuentes informaron que, tras la derrota en Panamá ante el CAI de La Chorrera por la Copa Centroamericana, Paulo Wanchope será cesado de su cargo como entrenador morado.

¿Vladimir Quesada vuelve a dirigir al Monstruo?

Como es habitual en estos casos, la difusión de la noticia dio pie al comienzo de la danza de nombres para reemplazar al cuestionado Wanchope, dentro de la cual no tardó en tomar fuerza el de Vladimir Quesada, referente de la institución y uno de los grandes artífices del reciente tetracampeonato.

A casi un año del despido de Quesada del mismo banquillo del que ahora se va Wanchope, el ídolo sería la principal opción para tomar el mando de un equipo que no conoce la victoria hace tres partidos. “Vladimir Quesada es muy posible que tome el cargo. Marcelo Tulbovitz se espera que sea el preparador físico“, informó el periodista Kevin Jiménez.

Paté Centeno vuelve a la órbita de los morados

La noticia no cayó bien en un sector mayoritario del saprissismo, incluyendo a Walter Centeno Salas, el hijo del histórico “Paté“, quien actualmente es entrenador del Municipal Desamparados de la tercera división de Costa Rica.

A través de un explosivo descargo en su cuenta de X (ex Twitter), el primogénito del ídolo escribió: “Están despidiendo a Chope por el mal momento del equipo, pero el detonador fue la pérdida internacional. Y su remplazo será el técnico que perdió en Nicaragua contra el Estelí y quedamos eliminados en casa”.

En minutos, la publicación se llenó de comentarios de cibernautas morados. Muchos se mostraron de acuerdo con el argumento, y otros incluso pidieron el regreso de Paté al cargo de DT de Saprissa: “¿En qué anda su tata?“, ”Qué llamen a su tata”, “Deberían llamar a su papá, fue el último que supo competir internacionalmente”, fueron algunos de los mensajes.

Por ahora, no hay evidencia de que el Comité Técnico que preside Erick Lonnis esté considerando el retorno de Paté Centeno. De todos modos, Vladimir Quesada aún no está confirmado como el sucesor de Wanchope por lo que en las próximas horas todo puede suceder.