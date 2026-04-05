El Deportivo Saprissa consiguió una importante victoria este domingo ante Pérez Zeledón. Los dirigidos por Hernán Medford se impusieron por 4-0 en un partido que se abrió sobre el final. A los 85′ recién el Monstruo anotó el primero para iniciar la goleada.

Con estos tres puntos, el equipo morado volvió a subir a lo más alto de la tabla de posiciones. Superó a Cartaginés y a Herediano, que todavía debe jugar su partido correspondiente contra Puntarenas. Por el momento, sueñan con asegura la Gran Final.

En conferencia de prensa, Hernán Medford dio a conocer lo que tanto le tiene prohibido a sus jugadores para mantener este momento deportivo en el que los tiene muy cerca de levantar la 41. Aún quedan cuatro jornadas de la fase regular y la S se ilusiona con volver a ser campeón.

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Le preguntaron cómo trabaja con los jugadores para que no se relajen después de conseguir una goleada por 4-0 y contestó: “El equipo no se relaja por todo lo que estamos peleando. Yo no se lo permito. Todos los partidos son finales, el equipo físicamente bastante bien“.

Saprissa no sale campeón en Costa Rica desde el Clausura 2024

El Pelícano quiere volver a conquistar un campeonato nacional con Saprissa. El Monstruo no lo logra desde el Clausura 2024. Además, el técnico tico no consigue un título en su cuenta personal desde el Apertura 2017 que ganó con Herediano.

Por este motivo, la planilla de Saprissa se mantiene hambrienta a la hora de buscar el título que vuelva a sacarle una ventaja de 10 campeonatos a sus perseguidores Alajuelense y Herediano.

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En resumen